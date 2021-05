NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

1.127,18 USD -0,55% (19.05.2021, 16:10)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



NYSE-Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Ticker-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (19.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Ticker-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit etwa acht Monaten bewege sich die Shopify-Aktie mit einigen Ausnahmen - kleinen Ausbruchsversuchen - in einem konkreten Band. Falle sie drunter - das wäre zunächst etwa die Marke von 1.000 USD, dann etwa 900 USD -, könnte es längerfristig weiter nach unten gehen. Die Stimmungslage gibt es momentan einfach nicht her für Tech-Aktien wie Shopify, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Shopify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:936,00 EUR +1,04% (19.05.2021, 16:28)