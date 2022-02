Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:

Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (16.02.2022/ac/a/n)



Die Aktien von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) fielen am Mittwoch vorbörslich um mehr als 5%, obwohl der kanadische E-Commerce-Gigant besser als erwartete Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt hat, so die Experten von XTB.Die schwache Prognose für das gesamte Geschäftsjahr drücke auf die Stimmung. Der Gewinn habe sich auf bereinigte 1,36 Dollar pro Aktie belaufen, was einem Rückgang von 14% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche, habe jedoch über den Schätzungen der Analysten von 1,30 Dollar pro Aktie gelegen.Der Umsatz von 1,38 Mrd. Dollar habe laut Refinitiv-Daten die Marktschätzungen von 1,33 Mrd. Dollar übertroffen. Dies sei eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu 977,7 Mio. Dollar im Vorjahr.Das Bruttowarenvolumen von Händlerkunden sei um 31% auf 54,1 Mrd. Dollar gestiegen, verglichen mit den Erwartungen der Wall Street von 53,03 Mrd. Dollar.Der Umsatz im Bereich Merchant Solutions sei um 47% auf 1,03 Mrd. US-Dollar gegenüber erwarteten 985 Mio. US-Dollar gestiegen. Der Umsatz mit Abonnementlösungen sei um 26% auf 351,2 Mio. Dollar gestiegen und habe damit unter den Erwartungen der Analysten gelegen, die 357 Mio. Dollar erwartet hätten.