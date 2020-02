Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:

491,05 EUR +0,21% (17.02.2020, 11:02)



NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

531,22 EUR -0,33% (14.02.2020, 22:02)



TSX-Aktienkurs Shopify-Aktie:

704,18 CAD -0,31% (14.02.2020, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (17.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker" nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Shopify-Aktie (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) unter die Lupe.Shopify als Warenwirtschaftssystem zu bezeichnen, sei zu kurz gesprungen. Immer wieder höre man von kleinen Einzelhändlern, die auf Shopify vertrauen würden: Nicht nur beim Erstellen des Internetauftritts, sondern in der gesamten Wertschöpfungskette - insbesondere in der Logistik.Natürlich könnten Einzelhändler auf den Amazon.com-Marktplatz gehen und dort ihre Waren anbieten. Dort würden sie aber hohe Gebühren an Amazon.com zahlen, Shopify sei günstiger. Außerdem sei die Präsentation der Waren auf die Amazon.com-Logik beschränkt und die habe manche Unzulänglichkeit. Die Unzulänglichkeiten würden offensichtlich, wenn man mal auf Amazon.com und auf Zalando nach Schuhen oder Kleidung suche. Oder wenn man Amazon.com mit zooplus bei Tierbedarf vergleiche. Oder bei Wein mit Hawesko. Insbesondere dort, wo sowohl Online als auch Offline ein nennenswertes Geschäft gekoppelt werden müsse.Shopify sei an der Stelle der Warenpräsentation deutlich flexibler. Und Shopify baue für seine Kunden eigene Zahlungsabwicklungen auf, werde somit zum Konkurrenten von PayPal bis hin zu Square, deren Geräte in den Geschäften verwendet würden. Von Warenlagerung über Bestellabwicklung, Versand und flexible Preisgestaltung bis hin zur Lieferung binnen 1-2 Tagen (für kleine Einzelhändler sehr schwer umsetzbar) kümmere sich Shopify um diverse erfolgskritische Faktoren kleiner Einzelhändler und biete eine Infrastruktur, die sonst nur bei Amazon.com zu finden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shopify-Aktie: