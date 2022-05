Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

24,98 EUR -1,42% (02.05.2022, 17:11)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,08 EUR -3,05% (02.05.2022, 16:57)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.170,00 GBp -0,62% (29.04.2022, 17:35)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (02.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Bereits seit Jahren versuche Shell Stück für Stück sein Engagement bei Erneuerbaren Energien auszubauen. Doch vielen Experten und auch einigen Investoren sei das gerade zuletzt deutlich zu langsam gegangen. Daher habe der Öl-Gigant nun ein wahres Ausrufezeichen gesetzt, das langfristig enorme Folgen haben dürfte.So wolle Shell Overseas Investment für 1,55 Mrd. US-Dollar 100 Prozent von Solenergi Power und damit die gesamte Sprng Energy-Unternehmensgruppe übernehmen. Sprng sei im Jahre 2017 gegründet worden und verfüge derzeit über mehr als 2,9 GWp an Vermögenswerten in Indien (2,1 GWp in Betrieb und 0,8 GWp vertraglich vereinbart). Darüber hinaus würden sich noch Projekte mit 7,5 GWp in der Pipeline befinden.Zum Vergleich: Shell selbst habe bisher weltweit erst etwa ein GW Erzeugungskapazität von Erneuerbaren Energien in Betrieb. Das bedeute, dass der Konzern durch den Kauf der Solar- und Windanlagen von Sprng Energy seine Kapazität in diesem Geschäft knapp verdreifachen könne. Die Transaktion solle noch in diesem Jahr abgeschossen werden.Es sei für die Aktie positiv zu werten, dass Shell beim Konzernumbau nun deutlich kräftiger aufs Gaspedal drücke. Shell habe dank sprudelnder Gewinne im Öl- und Gasgeschäft hervorragende Chancen, sich jetzt auch in anderen Sektoren strategisch sinnvoll eine führende Position zu ergattern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: