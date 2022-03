Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (30.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Mittwoch einen kleinen Teil ihrer deutlichen Verluste an den Vortagen aufgeholt. Am Mittag koste ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 112,30 US-Dollar. Das seien 2,07 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steige um 2,16 Dollar auf 106,04 Dollar.Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dominiere nach wie vor den Rohölmarkt. Am Dienstag hätten Annäherungssignale zwischen den Kriegsparteien für deutlich fallende Erdölpreise gesorgt. Allerdings treffe die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen bei Kiew zu reduzieren, in der Ukraine und im Westen auf Skepsis. Die Erdölpreise würden daher wieder steigen.Für das am Donnerstag anstehende Treffen des Ölverbunds OPEC+ würden Fachleute mit einer erneuten moderaten Förderausweitung rechnen. Diesen Kurs würden die Förderländer seit vergangenen Sommer fahren. Dass die OPEC+, zu der auch Russland gehöre, ihre Förderung stärker hochfahre, halte Commerzbank-Experte Carsten Fritsch für unwahrscheinlich. Die Gruppe dürfte sich in ihrer Auffassung bestätigt fühlen, dass der Ölpreisanstieg vor allem durch geopolitische Risiken getrieben worden sei und nicht durch einen Angebotsengpass.Zudem dürfte der Lockdown in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai die OPEC+ in ihrer Vorsicht bestärken, was mögliche Risiken für die Ölnachfrage betreffe, habe Fritsch erklärt. Der Schritt Chinas sei Folge des rigorosen Vorgehens gegen die Corona-Pandemie. Die ohnehin fragile Binnenkonjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt werde dadurch zusätzlich belastet. China sei eines der weltweit größten Energieverbrauchsländer.Auch "Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Shell-Aktie. (Analyse vom 30.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link