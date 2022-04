Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) weiterhin zu kaufen.Nachdem die Shell-Aktie in der Vorwoche ihren Lauf fortgesetzt und ein neues Mehrjahres-Hoch markiert habe, sehe es nun auch zum Start der laufenden Handelswoche gut aus: So würden die Ölpreise weiter steigen.Darüber hinaus habe es für die Anteilscheine des britischen Energieriesen einen positiven Analystenkommentar gegeben. So würden die Experten der US-Großbank J.P. Morgan weiterhin zum Kauf der Dividendentitel raten. Zudem sei das Kursziel von 2.700 auf 2.850 Britische Pence (umgerechnet 34,38 Euro) angehoben worden, was knapp 31 Prozent über dem Schlusskurs von Donnerstag liege.Rückenwind gebe es indes vom Rohstoffmarkt. So hätten sich die Preise für Brent und WTI-Öl zuletzt weiter verteuert und würden aktuell 113 beziehungsweise 107 Dollar kosten. Neben dem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen würden die Marktteilnehmer nun auch mit Sorge nach Libyen blicken, wo politische Unruhen zur Schließung des größten Ölfeldes geführt hätten.Auch "Der Aktionär" sei für die Anteile von Shell optimistisch gestimmt. Der Energieriese dürfte 2022 erneut einen enorm hohen Gewinn erzielen. Die Bewertung sei mit einem KGV von 7, einem KBV von 1,0 und einer Dividendenrendite von 4 Prozent immer noch sehr günstig. Zudem sei das Chartbild bullish.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: