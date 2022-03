Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,23 EUR +1,26% (25.03.2022, 19:24)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,33 EUR +1,58% (25.03.2022, 17:44)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.110,50 GBp +1,42% (25.03.2022, 17:35)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (25.03.2022/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eigentlich habe es vor dem Wochenende nach Stabilisierung der Ölpreise ausgesehen - wenn auch auf hohem Niveau. Da würden am Freitagnachmittag Berichte über ein Feuer in einem Öl-Lager von Saudi Aramco in der Stadt Dschidda herein platzen und für neue Unsicherheit sorgen. Auslöser solle Raketenbeschuss gewesen sein.In übereinstimmenden Medienberichten sei die Rede von einem "riesigen Feuer" in einer Gegend der Stadt, in der sich diverse Anlage des saudi-arabischen Staatskonzerns befänden. Über der Küstenstadt am Roten Meer sei zudem eine große Rauchwolke zu sehen. Das berichte unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters.Laut dem Bericht sei in den saudischen Staatsmedien die Rede von einem Anschlag jemenitischer Huthi-Rebellen mittels Raketen als Auslöser für den Brand. Diese hätten zuvor Aktionen "tief" in saudi-arabischem Gebiet angekündigt und sich inzwischen auch offiziell zu dem Angriff bekannt. Besonders pikant: In Dschidda solle am Wochenende ein Formel-1-Rennen ausgetragen werden.Saudi-Aramco habe sich bislang nicht zu dem Vorfall äußern wollen. Dementsprechend sei unklar, ob es Opfer zu beklagen gebe, wie groß die Schäden seien und inwieweit mit Einschränkungen bei der Ölversorgung zu rechnen sei. Am Ölmarkt sorge die Meldung am Freitagnachmittag aber dennoch erst einmal für erneut steigende Kurse.Die Aktien von Unternehmen aus der Ölbranche seien im Zuge dessen ebenfalls wieder gefragt: Im wenig veränderten Dow Jones würden die Papiere von Chevron mit einem Plus von 1,7 Prozent an die Index-Spitze springen. Im marktbreiten S&P 500 würden Öl- und Energieunternehmen wie Coterra Energy ( ISIN US1270971039 WKN 881646 ) oder Occidental Petroleum zu den größten Gewinnern zählen.Auch die Aktien von europäischen Ölkonzernen wie BP , Shell und TotalEnergies würden in diesem Umfeld weiter anziehen. "Der Aktionär" hat alle drei Papiere auf der Empfehlungsliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.