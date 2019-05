Sollte es aber tatsächlich zu einem Abbruch der Gespräche kommen, würden wohl auch die angesprochenen Unterstützungen wenig Halt bieten. Denn dann dürfte es bei den Ölpreisen sowie Energietiteln zu herben Abschlägen kommen.



Nichtsdestotrotz sollten Anleger zunächst Ruhe bewahren. Wer bereits bei Shell (ISIN GB00B03MLX29/ WKN A0D94M), Gazprom (ISIN US3682872078/ WKN 903276) oder BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) investiert ist, kann vorerst weiterhin dabei bleiben, so Thorsten Küfner, Redakteur von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 3,50 Euro (Gazprom), 24,00 Euro (Shell) beziehungsweise 4,90 Euro (BP) belassen werden. Wer noch nicht investiert sei, sollte sich vorerst zurücklehnen und abwarten, bis mehr Klarheit bezüglich der Handelsstreitigkeiten bestehe. (Analyse vom 06.05.2019)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der überraschende Tweet von US-Präsident Donald Trump hält die Märkte weiterhin in Atem, so Thorsten Küfner, Redakteur von "Der Aktionär".Mit den Ölpreisen gehe es angesichts der Sorgen vor einer nachhaltigen Eintrübung der Weltwirtschaft durch den wieder aufflammenden Handelsstreit heute deutlich bergab. Wie sollten die Anleger bei Gazprom, Shell & BP nun reagieren?Zunächst einmal sei es wichtig, die Entwicklung der Ölpreise im Auge zu behalten. So dürfte es bei der US-Sorte WTI spannend werden, ob die Marke von 60 Dollar verteidigt werden könne. Gelinge dies nicht, so rücke der Unterstützungsbereich bei 58 Dollar in den Fokus. Bei Brent-Öl sei indes die Marke von 70 Dollar unterschritten worden. Auch hier befinde sich aber zwischen 67 und 68 Dollar gleich eine weitere Unterstützungszone.