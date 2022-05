Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,875 EUR +0,43% (17.05.2022, 15:13)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,90 EUR +1,60% (17.05.2022, 14:57)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.353,00 GBp +0,66% (17.05.2022, 14:59)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (17.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei den Aktien der Energieriesen Shell oder Equinor fehle es im heutigen Handel etwas an Impulsen - genauso wie bei den Ölpreisen, die aktuell regelrecht "lustlos" seitwärts pendeln würden. Im gestrigen Handel hätten Brent, WTI & Co noch zulegen können, was an den jüngsten Meldungen zur Lage in China liegen könnte."Der Preisanstieg ist auf Optimismus zurückzuführen, dass der Corona-Lockdown in Shanghai gelockert werden könnte", habe Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank, kommentiert. Er verweise auf Aussagen des stellvertretenden Bürgermeisters, laut denen die Einschränkungen bis zum 1. Juni aufgehoben werden könnten.In der 25-Millionen-Einwohner-Metropole Shanghai seien den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen gemeldet worden, was als Bedingung für eine Milderung der scharfen Virus-Maßnahmen gelte. "Der seit Ende März währende Lockdown in Shanghai war ein spürbarer Belastungsfaktor für die Ölnachfrage", schreibe Fritsch. China sei einer der größten Ölverbraucher der Welt.Nach wie vor befänden sich die Ölpreise auf sehr hohem Niveau. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine habe an den Rohstoffmärkten zu hoher Verunsicherung und einem deutlich geringeren Angebot an Rohöl geführt. Hintergrund seien zahlreiche Sanktionen vornehmlich westlicher Länder gegen Russland, das eines der größten Ölförderländer der Welt sei.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: