Tradegate-Aktienkurs Shareholder Value Beteiligungen-Aktie:

98,50 EUR -0,51% (07.02.2020, 09:12)



ISIN Shareholder Value Beteiligungen-Aktie:

DE000A168205



WKN Shareholder Value Beteiligungen-Aktie:

A16820



Ticker-Symbol Shareholder Value Beteiligungen-Aktie:

SVE



Kurzprofil Shareholder Value Beteiligungen AG:



Die Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN A16820, Ticker-Symbol: SVE), Frankfurt am Main, legt eigene Mittel in börsennotierte Aktiengesellschaften an. Im Jahre 2000 wurde das Unternehmen mit der klaren Zielsetzung gegründet, den Wunsch der Investoren nach hohen und stabilen Renditen bei gleichzeitig vertretbarem Verlustrisiko zu erfüllen. Die Anlagestrategie der Shareholder Value Beteiligungen AG richtet sich deshalb streng nach den Prinzipien des Value Investing. Wir investieren in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um so das Risiko für die Anleger zu minimieren, gleichzeitig aber auch die Renditechancen hoch zu halten. Dabei legen wir den Fokus auf Nebenwerteaktien im deutschsprachigen Raum, da mit Small- und Mid Caps historisch die höchsten Erträge erwirtschaftet wurden.



Der Innere Wert ist die zentrale Ziel- und Steuerungsgröße für unseren Erfolg als Summe aus Kursentwicklung und Dividenden der Beteiligungen nach Kosten und Steuern. Wir sehen unsere Hauptaufgabe in der langfristigen Erhaltung und im Aufbau des Vermögens unserer Aktionäre. Die für unsere Anleger erreichten Ergebnisse basieren auf einem äußerst disziplinierten, aber auch innovativen Investmentprozess, den unsere Asset Manager bereits seit 1980 entwickelt haben. Dieser wird seitdem erfolgreich umgesetzt und ständig weiter optimiert. Unsere jahrelange Erfahrung zeigt, dass eigene, intensive Analysen und ein konsequent eingehaltener Investmentstil langfristig zum Erfolg führen. Stabile Renditen bei begrenztem Risiko - darin sehen wir unsere Verpflichtung gegenüber den Anlegern.



Die Aktie der Shareholder Value Beteiligungen AG notiert seit 2006 im Entry Standard. (07.02.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Shareholder Value Beteiligungen-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Für Anleger, die weder Zeit noch Lust verspüren, sich in die Bilanzen von Einzeltiteln einzuarbeiten, bieten sich für Investments entweder indexorientierte ETFs an oder Beteiligungsgesellschaften, die in börsennotierte Aktiengesellschaften investieren. Mit letzterem Geschäftsmodell hat die Aktie der Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN A16820, Ticker-Symbol: SVE) den DAX im Verlauf der letzten fünf Jahre deutlich übertrumpft, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Die Frankfurter SVB investiere ihre eigenen Mittel in börsennotierte Aktiengesellschaften kleiner und mittel-ständischer Unternehmen im deutsch-sprachigen Raum. Die im Jahr 2000 gegründete Gesellschaft verwende als zentrale Steuerungsgröße den inneren Wert des Portfolios, also die Summe der jeweiligen Börsenwerte zuzüglich der Kassenposition abzüglich eventueller Bankverbindlichkeiten. Habe sich der innere Wert je Aktie zum 31.12.2009 noch auf 21,71 Euro belaufen, hätten zum 31.12.2018 102,40 Euro zu Buche gestanden, also beinahe eine Verfünffachung. Dabei sei das Jahr 2018 alles andere als rund gelaufen, denn in dessen Verlauf sei der innere Wert von 128,54 Euro je Aktie zum Jahresbeginn auf 102,40 Euro zum Jahresende gesunken.Doch im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der vom renommierten Anlageexperten Frank Fischer geführte Vorstand wieder erfreuliche Zahlen melden können. 2019 habe die Gesellschaft realisierte Kursgewinne in Höhe von 4,4 Mio. Euro sowie Abschreibungen in Höhe von 4,1 Mio. Euro und Zuschreibungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro verbucht. Dies führe zu einer Zunahme des inneren Werts je Aktie um 12,34% auf zuletzt 115,03 Euro. Wesentliche Positionen des SVB-Portfolios seien die Aktien der Secunet Security Networks AG, der Intershop Communications AG sowie der SMT Scharf AG.Neben der nachweislich nachhaltigen erfolgreichen Anlagestrategie sei die Beteiligung des Managements am Grundkapital der Gesellschaft ein weiterer Punkt, der für das Unternehmen spreche. Von den insgesamt ausstehenden 697.500 Aktien seien nämlich über 32% dem Vorstand und dem Aufsichtsrat zuzurechnen. Auch wenn die Gesellschaft noch nie eine Dividende ausgeschüttet habe und die entstandenen Gewinne regelmäßig thesauriere, würden die Großaktionäre von der überproportionalen Kursentwicklung der SVB-Aktie profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shareholder Value Beteiligungen-Aktie: