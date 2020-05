Anleger können bei der ServiceNow-Aktie zuschlagen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 270 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 20.05.2020)



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (20.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.ServiceNow habe eine neue App-Suite "ServiceNow Safe Workplace" veröffentlicht, die die Rückkehr von Mitarbeitern an ihren Arbeitsplatz erleichtern solle. Die Suite basiere auf der Now-Plattform und enthalte vier neue Apps und ein Dashboard, mit dem Unternehmen sowohl die Arbeitskraft als auch die Bereitschaft der Mitarbeiter wieder am Arbeitsplatz zu arbeiten, beurteilen könnten.Mit den Apps werden unter anderem folgende Schritte unterstützt:- Bereitschaft der Belegschaft (wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren)- Arbeitssicherheitsmanagement (Beurteilung und Erstellung von Hygienekonzepten)- Bestandsführung der notwendigen Schutzausrüstung am ArbeitsplatzUnterdessen könne der US-Titel weiter zulegen. Aktuell befinde sich die ServiceNow-Aktie nur knapp ein Prozent unterhalb ihres Rekordhochs bei 388,50 Dollar. Seit Jahresbeginn betrage das Kursplus bereits satte 35 Prozent. Angesichts des starken Momentums der Aktie sei eine Fortsetzung der Rally möglich.ServiceNow sei nach wie vor der unangefochtene Marktführer im Bereich Enterprise-Service-Management und eines der am stärksten wachsenden Cloud-Unternehmen der Welt. DER AKTIONÄR sei vom Software-Überflieger überzeugt und rechne auch zukünftig mit einer sehr starken Geschäftsentwicklung.