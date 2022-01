Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

444,10 EUR -0,74% (24.01.2022, 15:37)



NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

507,74 USD -1,41% (21.01.2022, 22:10)



ISIN ServiceNow-Aktie:

US81762P1021



WKN ServiceNow-Aktie:

A1JX4P



Ticker-Symbol ServiceNow-Aktie Deutschland:

4S0



NYSE-Symbol ServiceNow-Aktie:

NOW



Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (24.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Der Softwareanbieter sei im Zuge der Tech-Korrektur stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Aktie des Cloud-Riesen sei unter die 200-Tage-Linie gerutscht und notiere bereits knapp 28% unter ihrem Rekordhoch. Am Mittwoch werde das US-Unternehmen nun seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Besonders gespannt dürften die Anleger auf die Jahresprognose des Unternehmens blicken.Generell bleibe die Mehrheit der Analysten bullish für den Softwareanbieter. Derzeit gebe es 33 Kaufempfehlungen und drei neutrale Einschätzungen. Keiner rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 722,85 USD, was einem Kurspotenzial von satten 37% entspreche.Die Software von ServiceNow sei für Unternehmen weltweit von enormer strategischer Bedeutung. Kaum ein Konzern könne sich erlauben, auf die Automatisierung seiner internen Betriebsprozesse und Workflows zu verzichten. Und die Kalifornier seien klare Marktführer bei Workflow-Management-Anwendungen, was sich im starkem Wachstum des Titels wiederspiegele.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ServiceNow-Aktie: