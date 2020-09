Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (20.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Der Softwareanbieter gehöre zweifellos zu den wachstumsstärksten Konzernen im Bereich der Cloud-Dienstleistungen. Nicht nur, dass das US-Unternehmen die Erwartungen von einem Quartal zum nächsten übertreffen würden, auch die ServiceNow-Aktie kenne seit Jahren nur eine Richtung: steil nach oben.Vielversprechend sehe auch der 52-Wochen-Chart von ServiceNow aus. So sei zwischen Februar und Juni eine Tasse-mit-Henkel-Formation ausgebildet worden, was per se ein sehr bullishes Zeichen für die mittel- bis langfristige Entwicklung der ServiceNow-Aktie sei.In der Tat betrage das Kursplus seit Jahresanfang satte 75%. Seit dem Corona-Tief habe sich der Aktienkurs sogar verdoppelt. Auch die jüngste Korrektur habe dem Papier von ServiceNow nicht nachhaltig schaden können. Die Aktie habe nur rund 10% verloren und auf der 50-Tage-Linie aufgesetzt, die aktuell bei 445,54 USD verlaufe.Bei diesem bullishen Chart-Bild überrasche es wenig, dass das Gros der Analysten (25) die ServiceNow-Aktie zum Kaufen empfehle. Sieben Experten würden raten, das Papier zu halten und nur einer zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel sei dabei 474 USD.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ServiceNow.