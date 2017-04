Wien (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex DAX ging es wochenlang nur bergauf, so die Experten von "FONDS professionell".Das Vertrauen in Aktien schwinde, würden auch im Rahmen der wöchentlichen Kapitalmarktumfrage bei rund 5.000 Anlegern erhobene Sentix-Daten zeigen. "Unsere Indikatoren sprechen eine deutliche Sprache", sage Hussy. Seit der Wahl Donald Trumps seien die Erwartungen durch die Decke gegangen. Anleger würden nun zunehmend ungeduldig: "Die Erfolgsmeldungen fehlen." Seit dem Hoch Ende September 2016 im DAX habe die Grundüberzeugung für deutsche Aktien um sagenhafte 44 Prozentpunkte abgenommen. Das Risiko einer Kurskorrektur im DAX sei damit gestiegen.Angesichts dessen trete Sentix auf die Bremse: "Wir reduzieren Risiken und haben unseren Investitionsgrad deutlich gesenkt, weil wir über die Sentix-Indikatoren zunehmend Warnsignale über das Anlegerverhalten angezeigt bekommen", erkläre Hussy. Als Contrarian-Investoren werde Sentix erst wieder einsteigen und den Investitionsgrad in seinen Produkten erhöhen, wenn bei Anlegern Angstreaktionen messbar seien. (Ausgabe vom 07.04.2017) (10.04.2017/ac/a/m)