Börsenplätze Semperit-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Semperit-Aktie:

33,25 EUR -1,92% (27.08.2021, 15:03)



Wiener Börse-Aktienkurs Semperit-Aktie:

33,40 EUR -1,47% (27.08.2021, 16:21)



ISIN Semperit-Aktie:

AT0000785555



WKN Semperit-Aktie:

870378



Ticker-Symbol Semperit-Aktie:

SEW



Wiener Börse-Symbol Semperit-Aktie:

SEM



NASDAQ OTC-Symbol Semperit-Aktie:

SEIGF



Kurzprofil Semperit AG Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe.



Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien, das weltweite F&E-Zentrum in Wimpassing, Niederösterreich. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter, davon rund 3.800 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Amerika und Australien.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 927,6 Mio. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA von 208,6 Mio. EUR. (27.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Semperit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) unverändert zu kaufen.Die Semperit AG Holding sei ein Hersteller von Kautschuk- und Kunststoffprodukten und sei in die Sparten Sempermed, Semperflex, Semperform, Semperseal und Sempertrans aufgeteilt.Mit einem EBITDA von EUR 125 Mio. habe Semperit das schon ausgezeichnete Ergebnisniveau des 1. Quartals nochmals leicht übertroffen und die Schätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG genau getroffen. Die Handschuhsparte Sempermed habe mit EUR 115 Mio. den Hauptbeitrag geleistet. Der Konzernumsatz habe um 54% auf EUR 338 Mio. zugelegt. Noch beeindruckender gewesen sei nach Meinung der Analysten die Cashflow-Entwicklung. Dank eines operativen Cash Flows von EUR 186 Mio. habe der Konzern per Semesterende über eine Nettoliquidität von EUR 75 Mio. verfügt.Der Ergebnisausblick für das GJ 2021, das EBITDA auf rund EUR 395 Mio. zu steigern, sei bestätigt worden und erscheine gut untermauert zu sein. Nach EUR 248 Mio. in H1 benötige Semperit rund EUR 147 Mio. im 2. Halbjahr. Die sequenzielle Abschwächung erkläre sich primär aus dem Rückgang der Marktpreise für Untersuchungshandschuhe. Die Auslastung sollte weiterhin hoch bleiben. Die Auftragsbücher von Sempermed seien fast für das gesamte Folgejahr schon gefüllt.Die Auftragsdynamik in den Industriesegmenten habe weiter zulegen können und sollte das erwartete Wachstum in den Folgequartalen tragen. Kostensteigerungen bei wesentlichen Produktionsmaterialien hätten im 2. Quartal gewisse Schleifspuren in der Marge hinterlassen. Dank Preiserhöhungen sollte der Margendruck sukzessive kompensiert werden können.Die Ergebniskurve im Segment Sempertrans hinke den anderen Industriedivisionen hinterher. Zwar habe sich das fundamentale Umfeld in den wesentlichen Kundengruppen (z.B. Bergbau, Stahl) deutlich verbessert, das Management habe aber angekündigt, verstärkt Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Vertriebsoptimierung setzen zu wollen.Das Management habe erneut bekräftigt, den substanziellen Barmittelzufluss in Übernahmen investieren zu wollen. Als Zielgröße sei ein zusätzlicher Umsatz von mehr als EUR 500 Mio. mit einer EBITDA-Marge von mehr als 13% genannt worden. Zudem solle auch wieder verstärkt in organische Wachstumsmöglichkeiten investiert werden.Semperit konnte erneut mit guten Q2-Zahlen überzeugen und wir bestätigen die Kaufempfehlung bei einer moderaten Kurszielanhebung von EUR 40,00 auf EUR 42,00, so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Obwohl der Ergebnishöhepunkt der Handschuhsparte im 2. Quartal erreicht worden sein dürfte, würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aufgrund des weiterhin vielversprechenden Gewinnausblicks der Sempermed zuversichtlich bleiben. Das wesentlichste Risiko sei eine schneller als erwartete Reduktion der Verkaufspreise. Das Industriegeschäft sollte nicht zuletzt dank der starken konjunkturellen Entwicklung steigende Erträge abwerfen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden davon ausgehen, dass das Management bei den geplanten Akquisitionen mit Fokus auf das Wertsteigerungspotenzial Preisdisziplin zeigen werde. (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.