12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Semperit AG Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wien: SEM, Nasdaq OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Länder weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter, davon rund 3.800 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 14 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 927,6 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 208,6 Mio. EUR. (19.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Semperit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Semperit-Aktie (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wien: SEM, Nasdaq OTC-Symbol: SEIGF) weiterhin zu kaufen.Semperit habe ein überzeugendes Auftaktquartal präsentiert und die Analystenschätzungen primär aufgrund eines besseren Handschuh- und Schlauchgeschäfts übertroffen.Der Konzernumsatz sei im Q1 2021 um 62% auf EUR 323 Mio. gewachsen und das EBITDA habe sich von EUR 17 Mio. auf EUR 122 Mio. versiebenfacht. Die Analystenschätzungen hätten auf EUR 303 Mio. bzw. EUR 113 Mio. gelautet. Es sei jedoch anzumerken, dass das Vergleichsquartal erst marginal vom Nachfrage- und Preisboom bei Handschuhen profitiert habe. Aber auch gegenüber dem Q4 2020 sei das EBITDA um rund 35% gestiegen. Der Gewinn je Aktie habe EUR 4,13 betragen.Auf Divisionsebene habe Sempermed hervorgestochen. Der Umsatz von EUR 193 Mio. impliziere ein Plus von 20% gegenüber Q4 20 und von 150% gegenüber Q1 20. Das EBITDA habe mit EUR 105 Mio. eine extrem hohe Marge von 54,6% erreicht. Im Industriebreich habe Semperflex mit einem Umsatzanstieg von rund 20% auf EUR 55 Mio. und einer EBITDA-Marge von 22,5% überzeugen können.Dank der mit dem Gewinnanstieg verbundenen starken Cashflow-Generierung habe Semperit trotz Rückzahlung des restlichen Hybridkapitals von EUR 30 Mio. eine Netto-Cashposition von EUR 15 Mio. erreicht.Für das GJ 2021 bestätige das Management die Zielsetzung, das EBITDA auf etwa EUR 395 Mio. zu verbessern (Vorjahr: EUR 209 Mio.). Die zuletzt bereits beobachtete Nachfrageerholung in den Industriesegmenten sei bestätigt worden. Auch im spätzyklischen Bereich Sempertrans sollten die teilweise substantiell höheren Rohstoffpreise die Nachfrage forcieren. Bei Untersuchungshandschuhen sollte die Preisentwicklung den Höhepunkt mit Ende Q1 erreicht haben und das Preisniveau in den kommenden Monaten langsam abnehmen. Diese Annahme decke sich weitgehend mit der im März avisierten Plateaubildung. Weiters sei die Absicht bekräftigt worden, in den Industriedivisionen mittels Zukäufe zu expandieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.