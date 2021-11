Börsenplätze Semperit-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Semperit-Aktie:

29,45 EUR +4,06% (17.11.2021, 11:06)



Wiener Börse-Aktienkurs Semperit-Aktie:

29,35 EUR +3,89% (17.11.2021, 11:21)



ISIN Semperit-Aktie:

AT0000785555



WKN Semperit-Aktie:

870378



Ticker-Symbol Semperit-Aktie:

SEW



Wiener Börse-Symbol Semperit-Aktie:

SEM



NASDAQ OTC-Symbol Semperit-Aktie:

SEIGF



Kurzprofil Semperit AG Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe.



Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien, das weltweite F&E-Zentrum in Wimpassing, Niederösterreich. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter, davon rund 3.800 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Amerika und Australien.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 927,6 Mio. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA von 208,6 Mio. EUR. (17.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Semperit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) unter die Lupe.Auf operativer Ebene habe Semperit die Erwartungen der Analysten der Raiffeisen Bank International AG im 3. Quartal nicht ganz erfüllen können. Die zunehmende Preisdeflation bei Handschuhen in Kombination mit steigenden Kosten habe in einer leichten Senkung des Ausblicks resultiert.Der Konzernumsatzanstieg um 11% auf EUR 265 Mio. sei 5% unter der Prognose der Analysten der Raiffeisen Bank International AG geblieben. Eine ähnliche Abweichung sei beim EBITDA festzustellen gewesen, welches mit EUR 77 Mio. (+26% im Jahresvergleich) ausgewiesen worden sei. Darin enthalten gewesen sei jedoch ein Sonderertrag von knapp EUR 4 Mio. aus der Liquidation einer Tochtergesellschaft. Der Gewinn je Aktie habe mit EUR 2,43 leicht über der Schätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG gelegen. Positiv habe erneut die Cashflow-Generierung hervorgestochen und der Konzern habe die Nettoliquidität per Quartalsende auf EUR 113 Mio. erhöhen können.Auf Segmentebene habe sich im Handschuhgeschäft eine deutlichere Verlangsamung gezeigt. Der Umsatz von Sempermed sei, primär preisgetrieben, von EUR 200 Mio. im 2. Quartal auf EUR 124 Mio. im 3. Quartal gesunken und das EBITDA habe sich von EUR 115 Mio. auf EUR 57 Mio. reduziert. Die Entwicklung der Industriesegmente entsprach im Wesentlichen unseren Erwartungen eines attraktiven Umsatzwachstums bei gleichzeitig leicht unterproportionaler Ergebnisentwicklung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Aufgrund der fortschreitenden Preisdeflation im Handschuhsegment und gleichzeitig steigender Rohmaterial- und Logistikkosten habe das Management die EBITDA-Erwartung für das GJ 2021 leicht reduziert. Gegenüber der ursprünglichen Prognose von EUR 395 Mio. sei nun eine negative Abweichung im einstelligen Prozentbereich prognostiziert worden.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von Semperit lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 17.11.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity