Kurzprofil Semperit AG Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wien: SEM, Nasdaq OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Medizin und Industrie hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk und Kunststoff entwickelt, produziert und in über 100 Länder weltweit vertreibt: Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche, Förderbänder, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit rund 11.600 Mitarbeiter, davon knapp 9.000 in Asien und mehr als 800 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 22 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte der Konzern einen Umsatz von 906 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 133 Mio. EUR. (16.03.2018/ac/a/a)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Sempereit-Aktienanalyse von Investmentanalyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, stellt die Coverage für die Semperit-Aktie (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wien: SEM, Nasdaq OTC-Symbol: SEIGF) ein.Die EBIT-Marge sei in Q4 mit adj. -4% auf schlechtem Niveau. Umsatzsteigerungen der Segmente Semperform (+12%) und Semperflex (+17%) hätten die Kostensteigerung und den allgemeinen in allen Segmenten wirkenden Margenverfall nicht kompensieren können. Daher habe die adjustierte Konzern-EBIT-Marge mit -4,3% (Q3 0,8%) auf einem historisch sehr niedrigen Niveau gelegen. Das Segment Sempertrans berichte eine auf -9,6% eingebrochene EBIT-Marge (Vj +1,5%, Q3 -6,3%). Lediglich Semperflex habe im Wesentlichen mit adj. 14,8% ein hohes Niveau halten können. Stark sei hingegen die Marge im ansonsten soliden Semperform-Geschäft auf adj. 3,0% (Q2 2017 11,5%) abgerutscht. Bei der Betrachtung der adjustierten Margen sei allerdings zu berücksichtigen, dass in den Margen von Q4 auch z. B. Beratungskosten und Kompensationszahlungen an Kunden enthalten seien, die aber angesichts mangelnder Quantifizierung nicht hätten bereinigt werden können.Bislang avisierte Optimierungsmaßnahmen dürften kaum ausreichen. Einsparungsziele des bereits kommunizierten Effizienzprogramms seien zwischenzeitlich auf den mittleren zweistelligen Millionen-EUR-Bereich eingegrenzt worden. Das wären knapp 6 Prozentpunkte Margenverbesserung in einem Umfeld mit tendenziell anhaltendem Margendruck. Darauf basierend und durch zusätzliche Umsätze solle die EBITDA-Marge bis 2020 wieder 10% (FY 2017 adj. 4,1%, Q4 adj. -8,7%) erreichen.Im Zuge der schlechten Q4-Ergebnisse würden die Analysten die Zielsetzung ohne die Veräußerung der defizitären Sempermed (EBIT-Marge -3,6% in 2017 und -8,6% in Q4) für ambitioniert halten. Angesichts einer Ertragstrendwende z. B. beim Konkurrenten Fenner im Verlauf des Jahres 2017 (operative Marge Fördergurte 2017 6,7%, 2016 4,4%) seien sie auch etwas überrascht von der hartnäckig anhaltenden und unerwartet stark ausgeprägten Margenschwäche bei Sempertrans. Semperit setze sich derzeit vom allgemein positiven Konjunkturtrend im negativen Sinne ungewöhnlich explizit ab. Basierend auf der aktuellen Ertragslage würden die Analysten daher die Ankündigung neuer Restrukturierungsmaßnahmen für erforderlich halten. Bis Q2 2018 wolle das Management einen neuen Repositionierungsplan entwickeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Semperit-Aktie: