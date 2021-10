Die Zentralbanken würden an ihrer ultra-expansiven Geldpolitik festhalten und immer noch jede Erhöhung der Leitzinsen vermeiden. Einerseits würden sie die Inflationsraten wieder fallen sehen, andererseits verhindere die weltweite Überschuldung aller Sektoren neue Belastungen durch einen steigenden Schuldendienst (Soll-Zinsen + Tilgungen). In den letzten Jahren habe vielen Investoren die Geldpolitik als "Allheilmittel" aller Probleme gegolten. Das Vertrauen in die Zentralbanken schien grenzenlos. Doch das Überschreiten der Zielgrößen für die Inflation und das Festhalten an dieser Geldpolitik würden Zweifel aufkommen lassen.



Mit dem Überwinden der Pandemie würden die weltweiten Raten für das Konjunkturwachstum kräftig nach oben zeigen. Diese Raten würden sich aber nicht durchhalten lassen und dürften sich wieder normalisieren. Das gebe den Zentralbanken weitere Gründe für ihre Zurückhaltung. Die physischen Goldkäufe würden sich zurzeit auf Indien und China konzentrieren. Die Nachfrage aus Indien sei rund 500 t größer als in 2020, was den gegenwärtigen Anstieg der Geldmenge absorbiere.



Die Käufe der Zentralbanken von Gold als Teil ihrer Devisenreserven würden anhalten und könnten sogar noch zunehmen. Das liege zum größten Teil am US-Dollar und seiner überragenden Stellung in den weltweiten Devisenreserven. Die fundamentalen Daten der US-Volkswirtschaft würden diese Stellung nicht mehr rechtfertigen. Die USA seien in absoluten Größen das höchst verschuldete Land der Welt mit der größten Staatsverschuldung von rund USD 30 Billionen (1 Billion = 1012).



Die Positionierung der Rohstoffhändler liege bei Gold nahe negativer Extreme. Hier müssten Eindeckungen (short covering) einsetzen, um Verluste einzugrenzen. Das Gegenargument gegen Gold, die Zentralbanken könnten doch noch Zinserhöhungen einleiten, scheine in den Marktpreisen weitgehend vorweggenommen. Aber vor allem habe es auch bei erheblich höheren Zinsen steigende Goldpreise gegeben.



Seit Mitte Juni wirke Gold an den Märkten als überverkauft und ignoriert. Die verbleibenden Anlagealternativen Aktien und Immobilien dagegen würden überhitzt mit steigenden Risiken wirken. Korrekturen solcher Märkte würden nicht in einen Seitwärtstrend münden. Die spekulative Euphorie in diesen Märkten bei gleichzeitig vernachlässigten Edelmetallen könnte auch in eine Umkehr münden. Anlagen in Edelmetallen sollte man aufstocken, so Dr. Eberhardt Unger. (Ausgabe vom 25.10.2021) (26.10.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) richtet sich ebenso wie die Notierungen anderer Edelmetalle an den Finanzmärkten an der Relation Nachfrage/Angebot, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Notierungen hätten sich in letzter Zeit wenig verändert, was auf eine stabile Relation schließen lasse, aber Anleger in Gold enttäuscht habe. Doch die Welt habe sich geändert. Jetzt würden sich die Argumente für ein Investment in den Edelmetallen ballen. Der Goldpreis könnte sich in einiger Zeit wieder oberhalb von US-Dollar 2.000 pro Feinunze bewegen. Und danach sogar neue Höhen anpeilen.Das Angebot von Goldminen und Recycling werde sich vermutlich wenig verändern. Neue nennenswerte Vorkommen seien nicht entdeckt worden. In Südafrika gebe es sogar eine Mine in 4.000 m Tiefe. Es werde immer teurer, Gold zu fördern. Auf der Nachfrageseite sei die Schmuckindustrie und die Elektronik mit gut der Hälfte zu nennen. Der Rest entfalle auf die Anlage in Gold als Investment und damit die Mentalität der Anleger. Hier werde die aufziehende Inflation immer problematischer.