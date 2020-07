Ja, es würden zahlreiche Risiken existieren und die nächste Krise werde kommen. Aktienmärkte würden weiterhin kräftige Korrekturen erfahren, Ereignisse mit negativem Überraschungspotenzial verarbeiten und volatile Phasen durchleben müssen. Aber dabei handle es sich um einen natürlichen Bestandteil der Bewegungen an den Aktienmärkten, welche sich in der Summe dennoch besser entwickeln würden als alternative Anlageklassen. Im Jahr 1988 sei der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) seine Reise bei 1.000 Punkten gestartet, heute pendle er um die Marke von 13.000 Punkten. Die Börse liefere also langfristig sehr ordentliche Renditen ab, der Anleger setze sie aber nur äußerst selten um.



Tech-Blase, Weltwirtschaftskrise, COVID-19 - es gebe immer scheinbar gute Gründe und historische Belege, besser nicht im Aktienmarkt investiert zu sein. Langfristig sei der größte Fehler am Aktienmarkt allerdings, überhaupt nicht investiert zu sein. Man solle also die Grundeinstellung hinterfragen, falls man wachstumsorientierte Anlageziele verfolgen wolle - ohne Aktien werde es schwer.



Eine optimistische Grundeinstellung sei am Aktienmarkt definitiv vorteilhaft. Aktien würden öfter steigen als sie fallen würden, Bullenmärkte seien stärker als Bärenmärkte. Selbst mit einer permanent positiven Einstellung lägen Investoren also öfter richtig als daneben - und man solle dabei nie unterschätzen, dass passives Investieren eine gehörige Portion Kühnheit erfordere. Gesunder Optimismus gehe mit diversen Nebenbedingungen einher. Man solle stets global denken und niemals eine gesunde Diversifikation vernachlässigen.



Investieren Sie selbstbewusst und mit einer klaren Linie, aber bewahren Sie eine gewisse Demut vor den Aktienmärkten; bedenken Sie immer, dass Sie falsch liegen könnten; hinterfragen Sie deshalb regelmäßig Ihre eigene Meinung, lassen Sie sich von Fakten leiten und scheuen Sie sich nicht davor, Ihr Portfolio bei Bedarf mit einer effektiven Gegenstrategie zu versehen; hüten Sie sich vor euphorischen Tendenzen, so die Experten von Grüner Fisher Investments. Wer davon überzeugt sei, schlauer zu sein als die Märkte selbst, gehe in der Regel erhöhte Risiken ein und werde irgendwann dafür bestraft.



Auch wenn im Börsenjahr 2020 die Marktstimmung etwas undurchsichtig erscheine, sei es nach wie vor angebracht, die gesunde Mitte anzusteuern. Eine optimistische Grundeinstellung gegenüber Aktien sei unerlässlich, wenn man wachstumsorientierte Anlageziele verfolgen wolle. Um den gefährlichen Übergang in die Euphorie zu vermeiden, sollten Anleger ihr Portfolio vernünftig gestreut aufstellen und ihre langfristigen Ziele immer in den Fokus rücken. (30.07.2020/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Der blitzschnelle Bärenmarkt und die dynamische Erholung haben das Stimmungsbild an der Börse kräftig aufgewirbelt, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Bullenmärkte würden in Pessimismus starten, in Skepsis wachsen, in Optimismus reifen und in Euphorie sterben - allerdings falle eine exakte Standortbestimmung aktuell besonders schwer, da die Marktstimmung sehr heterogen ausfalle.Viele Marktteilnehmer seien noch nicht einmal davon überzeugt, dass der Bärenmarkt 2020 ein abgeschlossenes Kapitel darstelle. Eine gewisse Grundskepsis sei also definitiv vorhanden, angesichts der nicht überstandenen COVID-19-Pandemie und weitreichenden Ängsten vor einer zweiten Welle. Andererseits seien in gewissen Marktsegmenten durchaus auch optimistische bis euphorische Tendenzen vorhanden. Immer wenn die Standortbestimmung schwerfalle, sei eine "zeitlose" Bewertung der Aktienmärkte äußerst hilfreich.