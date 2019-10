Mittelstandsaktien - auch Small und Mid Caps genannt - seien im Vergleich zu den großen Unternehmen von größeren Wachstumserwartungen und damit höheren relativen Bewertungen geprägt. Finanzkennzahlen wie Dividendenrendite würden bei diesen Unternehmen eine untergeordnete Rolle spielen. Vielmehr komme es auf Kriterien wie beispielsweise Verschuldungsgrad, Umsatzwachstum oder Profitabilität an.



In einem sich eintrübenden Marktumfeld würden Mittelstandsaktien gegenüber Aktienwerten aus dem DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) oder EURO STOXX (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) zumeist höhere Schwankungen erfahren. Daher lohne gerade der Blick auf diese Unternehmen, wenn an den Märkten Kursrückgänge zu verzeichnen seien.



Vor allem im dritten Quartal 2019, hätten Firmen wie beispielsweise AIXTRON (ISIN DE000A0WMPJ6/ WKN A0WMPJ), New Work (ISIN DE000NWRK013/ WKN NWRK01), Wacker Neuson (ISIN DE000WACK012/ WKN WACK01), Dürr (ISIN DE0005565204/ WKN 556520) oder Jungheinrich (ISIN DE0006219934/ WKN 621993) immer wieder empfindliche Kursrücksetzer erlitten. Diese Ausschläge gelte es zu nutzen. Anleger sollten die damit verbundenen Chancen erkennen und deutsche Mittelstandsaktien keinesfalls links liegen lassen. Denn Konjunktursorgen und Handelskonflikt könnten über eines nicht hinwegtäuschen: Das Herz der deutschen Wirtschaft schlage immer noch kräftig. (15.10.2019/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Mittelstandsaktien haben sich nach einem desaströsen vierten Quartal 2018 im Jahresverlauf 2019 gut erholt, so Marc Decker, Head of Asset Management, Merck Finck Privatbankiers.Nun würden allerdings der Handelskonflikt und Sorgen um die Konjunktur auf den Firmen lasten. Viele von ihnen seien an der Börse bereits regelrecht abgestraft worden - teils völlig zu Unrecht. Wer also genau hinschaue, finde gerade jetzt die interessantesten Kaufgelegenheiten.