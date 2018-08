Wien (www.aktiencheck.de) - Hewlett Packard Enterprise (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Ticker-Symbol: 2HP) präsentierte gestern nachbörslich sehr solide, über den Erwartungen liegende Q3-Zahlen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktie von Best Buy (ISIN: US0865161014, WKN: 873629, Ticker-Symbol: BUY) habe gestern den größten Kursrückgang (-5,0%) seit knapp einem Jahr erlitten, nachdem das Unternehmen zwar relativ gute Q2-Zahlen habe berichten können, allerdings habe der Ausblick für das laufende Quartal für große Enttäuschung am Markt gesorgt. Die gute Wachstumsphase von zuletzt scheine damit zu Ende zu gehen. Best Buy erwarte für Q3 einen Gewinn je Aktie zwischen USD 0,79 und USD 0,84 (Bloomberg-Konsensus: USD 0,91).Heute würden in Europa die Quartalszahlen von RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) erwartet, in den USA werde von den relevanteren Unternehmen nachbörslich Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) berichten. (29.08.2018/ac/a/m)