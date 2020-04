Tradegate-Aktienkurs Seattle Genetics-Aktie:

131,00 EUR +3,97% (20.04.2020, 09:51)



NASDAQ-Aktienkurs Seattle Genetics-Aktie:

136,87 USD +2,60% (17.04.2020, 22:00)



ISIN Seattle Genetics-Aktie:

US8125781026



WKN Seattle Genetics-Aktie:

602322



Ticker-Symbol Seattle Genetics-Aktie:

SGT



NASDAQ-Symbol Seattle Genetics-Aktie:

SGEN



Kurzprofil Seattle Genetics, Inc.:



Seattle Genetics, Inc. (ISIN: US8125781026, WKN: 602322, Ticker-Symbol: SGT, NASDAQ-Symbol: SGEN) ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien zur Behandlung von Krebs spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von pharmazeutischen Produkten im eigenen Namen oder in Zusammenarbeit mit anderen. Das vermarktete Produkt ADCETRIS oder Brentuximab-Vedotin des Unternehmens ist ein Antikörper-Drogen-Konjugat (ADC). Neben ADCETRIS umfasst die Pipeline des Unternehmens weitere ADC-Programme in der klinischen Phase, wie ASG-22ME, SGN-LIV1A, SGN-CD19A, SGN-CD19B, SGN-CD123A, SGN-352A und ASG-15ME, sowie zwei immunonkologische Wirkstoffe, SEA-CD40, das auf der SEA-Technologie (Sugar-engineered Antibody) basiert, und SGN-2FF, das ein kleines Molekül ist. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über mehrere präklinische und Forschungsphasenprogramme, die seine Technologien einsetzen, darunter SGN-CD48A und ein präklinisches ADC. ADCETRIS ist ein ADC, das einen monoklonalen Anti-CD30-Antikörper umfasst, der über einen proteasefähigen Linker an ein Mikrotubuli-Disruptisierungsmittel gebunden ist. (20.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Seattle Genetics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Seattle Genetics (ISIN: US8125781026, WKN: 602322, Ticker-Symbol: SGT, NASDAQ-Symbol: SGEN) unter die Lupe.Erst Adcetris, dann Padcev und jetzt Tukysa: Seattle Genetics verbuche die dritte Medikamentenzulassung in der Firmenhistorie. Die US-Gesundheitsbehörde habe dem Krebsmittel etwa vier Monate vor dem eigentlichen Entscheidungstermin grünes Licht erteilt. Gut für die Aktie der Biotech-Schmiede, die sich ohnehin in starker Verfassung präsentiere.Seattle Genetics habe sich den Zugriff auf Tukysa durch die Übernahme von Cascadian Therapeutics im Jahr 2018 für 614 Mio. USD gesichert. Das zahle sich nun aus: Mit den Daten aus der HER2CLIMB-Studie habe das US-Unternehmen den Weg für die Zulassung geebnet. Tukysa dürfe nun gegen eine spezielle Form von Brustkrebs eingesetzt werden.Die FDA-Zulassung für Tukysa sei früher als gedacht gekommen. Das dürfte kurzfristig für weiteren Auftrieb bei der Seattle Genetics-Aktie sorgen und neue Rekordkurse ermöglichen. Allerdings sei der Wert mittlerweile sportlich bewertet. Die Seattle Genetics-Aktie sei eine Halteposition. Der Stopp sollte auf 90 Euro angehoben werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2020)Börsenplätze Seattle Genetics-Aktie: