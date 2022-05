NYSE-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

79,66 USD +3,60% (20.05.2022, 22:00)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (22.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) unter die Lupe.Während der Tech-Markt insgesamt in der abgelaufenen Handelswoche einmal mehr unter Druck gestanden sei, habe sich die Sea-Aktie zur Abwechslung recht stabil gehalten. Das asiatische Internet-Unternehmen hatte am Dienstag Zahlen veröffentlicht und die Analysten hätten im Anschluss nicht wirklich beeindruckt reagiert.Die Zahlen von Sea seien nicht so gut gewesen, dass sich die Aktie längere Zeit erfolgreich gegen die allgemeine Marktentwicklung stemmen dürfte. Die derzeitige Stabilisierung habe v.a. technische Gründe. Die Sea-Aktie sei bereits im Vorfeld so stark gesunken, dass nun eine Verschnaufpause angesagt sei. Die Kursziele seien mit Vorsicht zu genießen. Analysten hätten zuletzt einmal mehr ihre Erwartungen nach unten angepasst. Momentan sollten Anleger bei gefallenen Tech-Lieblingen vorsichtig sein. Der Chart spreche für sich, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:75,40 EUR +3,71% (20.05.2022, 22:27)