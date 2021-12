Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

58,28 EUR -0,75% (08.12.2021, 13:21)



XETRA-Aktienkurs Scout24-Aktie:

58,38 EUR -0,65% (08.12.2021, 13:10)



ISIN Scout24-Aktie:

DE000A12DM80



WKN Scout24-Aktie:

A12DM8



Ticker-Symbol Scout24-Aktie:

G24



Kurzprofil Scout24 SE:



Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer:innen pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. (08.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) unter die Lupe.Am Kapitalmarkttag des Münchner Digitalunternehmens habe es positive Aussagen zum mittelfristigen Wachstum gegeben. Scout 24 wolle künftig über die Werbung hinaus mit Dienstleistungen noch stärker wachsen. In das künftige Wachstum müsse aber erstmal Geld investiert werden und das habe Anlegern offenbar nicht so gut gefallen. Die Scout24-Aktie habe mit Kursverlsuten auf den Kapitalmarkttag reagiert. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei jedoch positiv und Analysten würden für das Papier weiter Luft nach oben sehen. Das aktuelle Kursniveau biete daher eine gute Gelegenheit, eine attraktive Aktie günstig einzusammeln, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.12.2021)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Scout24-Aktie: