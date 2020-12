Bonn (www.aktiencheck.de) - Schwellenländer sollten nach der momentanen Erholungsphase auch im kommenden Jahr Potenzial besitzen, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



Zyklische Aktien - zum Beispiel aus den Sektoren Grundstoffe, Finanzdienstleistungen oder zyklischer Konsum - dürften auch hier die größten Chancen aufweisen. Unter der Annahme, dass die langfristigen Renditen in den USA nicht zu deutlich ansteigen würden, sollten insbesondere Märkte wie Südafrika, Indonesien, Thailand und die Philippinen bei entsprechender Risikobereitschaft einen Blick wert sein. Dass Zentralbanken Schätzungen zufolge weltweit knapp 3,5 Billionen US-Dollar an zusätzlicher Liquidität zur Verfügung stellen dürften, sollte die Märkte zusätzlich stützen. Davon sollte ein nicht unbedeutender Teil an Aktien- oder Anleihemärkten der Schwellenländer angelegt werden, zumal dort hohes Wachstumspotenzial, relativ hohe Zinsen beziehungsweise Renditen sowie potenzielle Zusatzgewinne durch Aufwertung der entsprechenden Währungen locken würden. Ein Risiko für dieses Szenario wäre, dass die Liquidität rund um den Globus abnehmen könnte, falls ein starker Konjunkturaufschwung eine restriktivere Geldpolitik der Zentralbanken nach sich zöge. (04.12.2020/ac/a/m)





