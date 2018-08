London (www.aktiencheck.de) - Populismus und sich verschlechternde Fundamentaldaten in den Schwellenländern stellen eine Anlageklasse in Frage, in die in den vergangenen Jahren im Sinne einer Diversifikation durchaus gerne investiert wurde, so Mark Dowding, Co-Leiter für entwickelte Märkte bei BlueBay Asset Management.Das Thema Türkei einmal außen vorgelassen, würden auch die Nachrichten über die Landvergabe in Südafrika und Bilder aus Venezuela, wo Geldscheine weniger Wert seien als Toilettenpapier, nicht gerade einladen, in diese Länder zu investieren. Nach Meinung der BlueBay-Experten bestehe durchaus das Risiko einer Ansteckungsgefahr, bei der die Probleme der Schwellenländer auf die globalen Märkte übergreifen könnten. Gleichzeitig könnten Schwellenländer für risikofreudige Anleger mit den ab September anstehenden Finanzierungsrunden wieder interessant werden, da voraussichtlich erhebliche Risikoaufschläge eingepreist würden.So oder so bleibe es an den Märkten turbulent. (24.08.2018/ac/a/m)