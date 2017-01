Die steigende Bedeutung der Emerging Markets für die Pharmabranche zeige sich darüber hinaus auch am wachsenden Anteil der Nicht-Industrieländer am internationalen Pharmamarkt: So belege die Studie "Pharma emerging markets 2.0" von Strategy & Research, dass er bis Ende 2016 voraussichtlich fast ein Drittel des Marktes ausmachen werde. Und die Unternehmensberatung McKinsey rechne sogar damit, dass die Schwellenländer bis 2020 mit 190 Milliarden US-Dollar zusätzlichem Absatz zu einer der Hauptwachstumsquellen für den Pharmavertrieb würden.



"Obwohl die Marktentwicklung der Branche insgesamt in die Hände spielt, haben die meisten Pharmaunternehmen außerhalb der Industrieländer auch zahlreiche Rückschläge erlitten", so Takatsuki. So sei eines der Hindernisse, dass die aufstrebenden Märkte wie eine homogene Einheit behandelt würden. "Länderspezifische Besonderheiten werden dabei vernachlässigt. Die Markteintrittstrategien sind nicht individuell auf das Land zugeschnitten und verfehlen somit ihr eigentliches Ziel", stelle Takatsuki fest. Viele Unternehmen hätten aber verstanden, dass sie mit Standardlösungen langfristig nicht am wirtschaftlichen Fortschritt der Länder teilhaben könnten.



Unterschätzt würden zudem die gesetzlichen Anforderungen im Ausland. Denn anders als in den Industrieländern könnten sich Gesetze und Genehmigungsprozesse in Schwellenländern schnell ändern und seien wenig vorhersehbar. "Das stellt die Unternehmen vor immense Herausforderungen. Durch Übernahmen und Neueinstellungen braucht es immer mehr Kapazitäten vor Ort - das kostet viel Zeit und Energie, häufig mehr als zu Beginn dafür veranschlagt wird", erläutere Takatsuki. Weitere Herausforderungen, die Pharmaunternehmen mit einkalkulieren müssten, seien Korruption, der schwache Schutz geistigen Eigentums sowie der schlechte Zugang zu Gesundheitsinfrastruktur und -dienstleistungen. Letzterer gelte als eines der größten Entwicklungshindernisse im Gesundheitsbereich.



"Ein Scheitern an diesen Hürden hätte fatale Auswirkungen - auch aus übergeordneter Perspektive. Denn eine nachhaltige Entwicklung wäre somit undenkbar, und noch immer sind zwei Milliarden Menschen gesundheitlich unterversorgt", schließe Takatsuki.







"Die traditionelle Sicht, dass Gewinn- und Rentabilitätssteigerungen im Pharmasektor nur in den Industrieländern möglich sind, gerät zunehmend ins Wanken", so Yo Takatsuki, Associate Director im Bereich Governance und Sustainable Investment bei BMO Global Asset Management."Denn während in den Gesundheitssystemen der Industrienationen Einsparungen im Vordergrund stehen, schießen die Gesundheitsausgaben der Emerging Markets in die Höhe", so Takatsuki weiter. Aktuelle Prognosen würden davon ausgehen, dass das Branchenwachstum in den großen Schwellenländern wie Brasilien, Russland, Indien, China, Mexiko oder der Türkei künftig jährlich im zweistelligen Bereich liege. Zum Vergleich: In den Industriestaaten werde lediglich von einem einstelligen Wachstum ausgegangen.