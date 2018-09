Linz (www.aktiencheck.de) - Generell stehen die Währungen der Schwellenländer unter massivem Abwertungsdruck, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Türkei und auch Russland hätten bereits mit Zinserhöhungen gegengesteuert. Diese Woche stünden Brasilien und im besonderen Südafrika im Fokus. Die Frage sei, ob diese Länder ebenfalls an der Zinsschraube drehen müssten/könnten. Südafrika sei offiziell in einer Rezession (zwei negative Quartale). Höhere Zinsen würden der Wirtschaft mehr schaden als nutzen. Die Notenbank werde die Inflationsdaten stark im Auge behalten. Sollten die Augustwerte (+4,9%) erneut zulegen - im Juli habe der Wert bereits bei +5,1% gelegen - werde die südafrikanische Notenbank am 20.9. wohl oder übel den Leitzins anheben. Brasilien könne bei diesem Thema noch zuwarten. Hier herrsche kein Inflationsdruck. Die Schwäche des Brasilianischen Real komme durch den angeschlagenen Staatshaushalt und die anstehende Präsidentschaftswahl im Oktober. (20.09.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.