Abgesehen von potenziell steigenden Zöllen seien außerdem weitere Strafzölle auf chinesische Exporte in die USA mit einem Warenwert von 270 Mrd. US-Dollar möglich. Dies könnte sich deutlicher auf die Teuerungsrate für US-Verbraucher niederschlagen. Der Handelskonflikt könnte für Störungen in der Lieferkette in verschiedensten Branchen sorgen und dürfte sich auf das Geschäftsklima und auf die Investitionsausgaben sowie auf den Handel auswirken. Eine erneute Eskalation würde die Stimmung zusätzlich beeinträchtigen und für Unsicherheit sorgen.



Trotz der anfangs positiven Reaktion an den Märkten bleibe die Stimmung in Bezug auf eine weitere Eskalation von Vorsicht geprägt und es bestehe eine gewisse Risiko-Asymmetrie. Wilson glaube nicht, dass sich eine einfache Lösung finden lasse. Sollte aber der derzeitige Waffenstillstand anhalten und es auch künftig zu keiner weiteren Eskalation kommen, wäre dies wohl positiv für die Märkte. Insbesondere dann, wenn dies mit anhaltenden Konjunkturanreizen in China und einem schwachen US-Dollar einhergehen würden.



China



In China hätten regulatorische Straffungsmaßnahmen zu einem negativen Kreditimpuls geführt. Gleichzeitig konzentriere sich die Regierung darauf, den Schwerpunkt auf die Qualität des Wachstums zu legen. Die Folge sei eine Abschwächung der Wirtschaftsdynamik. In der zweiten Jahreshälfte 2018 seien im Verbund mit einer gewissen regulatorischen Nachsicht erneute geld-, fiskal- und infrastrukturpolitische Anreize gesetzt worden.



Wilson glaube, dass die Impulse im Vergleich zu früheren Maßnahmen relativ begrenzt bleiben würden: Die Verschärfung der Vorschriften im Finanzsektor ziele darauf ab, Risiken im Finanzsystem zu verringern, und werde wahrscheinlich eine Priorität bleiben. Ein großer fiskalpolitischer Impuls könnte sich ferner auf die Leistungsbilanz auswirken, die sich in der ersten Jahreshälfte 2018 negativ entwickelt habe, und die Währung unter Druck setzen würden.



US-Dollar



Der US-Dollar weise ein stark inverses Verhältnis zur Entwicklung an den Märkten der Schwellenländer auf, denn er fungiere als bevorzugte externe Finanzierungswährung für Schwellenländer und wirke sich auf das dortige Finanzumfeld aus. Wilson gehe 2019 von einer leichten Abwertung des US-Dollars aus, der aktuell überbewertet aussehe. Ferner erwarte er, dass sich die Wirtschaftsdynamik in den USA abschwächen werde, da fiskalische Anreize nachlassen und sich die geldpolitische Straffung mit Verzögerung bemerkbar mache. Sobald der US-Dollar nachgebe und wir die Höchstwerte der Renditen für zehnjährige US-Treasuries bereits hinter uns hätten, dürften die Währungen, Volkswirtschaften und Märkte der Schwellenländer eine Entlastung verspüren. Dabei handele es sich um eine bedeutende Triebfeder.



Identifizierung der Chancen in Schwellenländern



Bei einer Aufschlüsselung der Schwellenländeraktien sehe Wilson Chancen in Bezug auf Wachstum, Bewertungen und Erträge. Unser Vorzug gelte dem am globalen Wachstum teilhabenden Korea, wo indes die Bewertungen in bestimmten Fällen mittlerweile eine negative Ertragslage einpreisen würden. Russland weise ein überzeugendes Wertpotenzial auf, einschließlich der Cashflows, Renditen und Währung. In Brasilien würden politische Risiken bestehen bleiben. Aber die erwarteten wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen unter dem neuen Präsidenten könnten einer Wachstumserholung förderlich sein. Die Aussichten für Polen und Ungarn seien in Anbetracht des positiven Gewinnausblicks und der attraktiven Bewertungen ebenfalls vorteilhaft.



Bewertungen seien positiv, aber Risiken sollten im Auge behalten werden



Insgesamt würden die Bewertungen an den Märkten der Schwellenländer Unterstützung bieten. Wilson behalte im Auge, inwiefern das Risiko einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts bereits eingepreist sei, inwieweit sich der US-Dollar 2019 abschwächen könnte und ob die Konjunkturimpulse in China die dortigen Wachstumsprobleme lindern würden. All diese Faktoren könnten für die Wertentwicklung der Märkte der Schwellenländer 2019 den Ausschlag geben. Die Stärke einer potenziellen Erholung werde jedoch durch eventuell schwächere globale Wachstumsaussichten in Frage gestellt, da die USA in ihrem Konjunkturzyklus und in ihrem monetären Straffungszyklus weit fortgeschritten seien. Wilson erwarte zudem, dass das chinesische Wachstum mittelfristig langsamer ausfallen werde. (Ausgabe vom 02.01.2019) (08.01.2019/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Der MSCI Emerging Markets Index hat 2018 mehr als 10% verloren und gegenüber seinem Hoch im Januar über 20% eingebüßt, so Tom Wilson, Leiter Schwellenländer-Aktien bei Schroders.Die geldpolitische Normalisierung in den USA und eine zunehmende Wachstumsdifferenz hätten zu einem starken US-Dollar geführt, was die Währungen und das Finanzumfeld in den Schwellenländern negativ beeinflusst habe.Obschon die USA die Einführung von Zollerhöhungen auf chinesische Güter mit einem Warenwert von 200 Mrd. US-Dollar vorerst ausgesetzt hätten, gehe Wilson davon aus, dass der Handelsdisput zwischen den beiden Ländern andauern werde. Darüber hinaus hätten ein negativer Kreditimpuls in China und die steigende Ungewissheit über den Handelsausblick das chinesische Wachstum und den Welthandel beeinträchtigt. Die Anlegerstimmung sei mittlerweile von Vorsicht geprägt und die Bewertungen sind rückläufig.In welchem Maße würden sich daraus Anlagechancen ergeben, oder sollte man mit Blick auf die Zukunft vorsichtig bleiben?BewertungenInsgesamt würden sich die Bewertungen attraktiv ausnehmen, die sowohl in Bezug auf den Gewinn als auch auf den Buchwert unter ihrem langfristigen Durchschnitt lägen. Die Anleger würden zu Vorsicht neigen, aber die Vermögensaufteilungen würden nach beträchtlichen Mittelzuflüssen in Schwellenländerfonds im Jahr 2017 hoch bleiben.HandelskonfliktDie angekündigte Verzögerung der Zollerhöhungen seitens der USA auf chinesische Güter mit einem Warenwert von 200 Mrd. US-Dollar, mit denen eigentlich am 1. Januar gerechnet worden sei, sei begrüßenswert. Allerdings drehe sich der Konflikt viel stärker um Themen wie den Technologietransfer und nicht nur um Handelsvolumina. Die USA dürften Zugeständnisse einfordern, welche China als Hindernis in Bezug auf seine wirtschaftlichen Ambitionen und seinen globalen Einfluss betrachten könnte. Wilson gehe daher für 2019 von einer Fortsetzung des Handelskonflikts aus.