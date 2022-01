Köln (www.aktiencheck.de) - Für Peter Marber, CIO Emerging Markets bei Aperture Investors, Teil der Multi-Boutique-Plattform von Generali Investments, steht fest: Die aktuelle Wirtschaftslage macht Schwellenländer-Aktien so attraktiv wie sie es seit den 2000ern nicht waren. Ganz vorne dabei sehe der Experte China:Eine Ausnahme bildeten die Rohstoffexporteure der Schwellenländer, insbesondere jene mit dollarabhängigen Währungen. Im Jahr 2022 dürften die stabilen Rohstoffpreise die Exportländer und -unternehmen der Schwellenländer weiterhin unterstützen, während Länder, die von reise- und tourismusabhängigen Emittenten abhängen, länger für eine Erholung brauchen könnten.Anleger sollten erwägen, aus höher bewerteten Anlagen in billigere Schwellenländer-Aktien und -Kredite umzuschichten. Denn Schwellenländer-Aktien sind im Vergleich zu den USA derzeit so günstig wie seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr. Angesichts steigender Zinsen in den USA und rekordhoher Aktienkurse ist es ein guter Zeitpunkt, mit dem Aufbau eines Engagements in Schwellenländer - Risikoanlagen zu beginnen. China sollte dabei im Mittelpunkt stehen, denn das Land ist heute die größte Volkswirtschaft der Schwellenländer und die zweitgrößte der Welt." (20.01.2022/ac/a/m)