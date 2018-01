Auch EM-Anleihen hätten 2017 erneut mit sehr ansehnlichen Erträgen aufgewartet. Für Euro-basierte Investoren habe allerdings die unerwartet starke Aufwertung der Gemeinschaftswährung diese Erträge geschmälert. Eine Ausnahme hätten die zentral- und osteuropäischen Märkte gebildet: Polnischer Zloty, Tschechische Krone und Ungarischer Forint hätten zu den stärksten Schwellenländerwährungen gehört und sogar den Euro hinter sich gelassen.



Nach zwei starken Jahren stelle sich naturgemäß die Frage: Setze sich der Kursaufschwung 2018 fort? Fundamental spreche derzeit vieles dafür. Anhaltend robustes Wachstum, eine zumeist moderate Inflation, sehr niedrige Zinsen, üppige globale Liquidität, verbesserte Unternehmensgewinne, höhere Rohstoffpreise und verbesserte Leistungsbilanzen in vielen Schwellenländern würden ein denkbar günstiges Umfeld bilden.



Aufgrund der steigenden Unternehmensgewinne hätten sich die Aktienbewertungen trotz der Kurszuwächse meist nur moderat ausgeweitet. Die Emerging Markets würden daher insgesamt noch immer einen recht hohen Bewertungsabschlag gegenüber den entwickelten Märkten aufweisen. Unter den Unwägbarkeiten und Risiken für weitere Kurszuwächse fänden sich in erster Linie externe Faktoren. Dazu würden beispielsweise ein überraschend starker Inflationsanstieg in den USA oder der Eurozone, markant höhere US-Anleiherenditen oder ein unerwartet kräftiger Kursanstieg des US-Dollar gehören. Das geopolitische Umfeld sei so angespannt wie schon lange nicht (Naher Osten, Nordkorea, Russland-USA, mögliche Handelskriege). Die Marktteilnehmer würden das bislang weitgehend ausblenden. China mit seiner herausragenden Bedeutung für sehr viele Schwellenländer bleibe ebenfalls ein Unsicherheitsfaktor. Je nachdem, wie und welche Reformschritte die Führung in Peking setzen werde, könnten in den kommenden Quartalen sowohl zusätzliche Wachstumsimpulse als auch Dämpfer aus China über die Weltwirtschaft schwappen.



Alles in allem sehen die Experten von Raiffeisen Capital Management weiterhin gute langfristige Ertragsperspektiven für Schwellenländer-Aktien. Der Gewinntrend bei den Unternehmen werde allerdings abflachen, und es könnte in diesem Jahr stärkere Kursschwankungen geben als im abgelaufenen Jahr.



Obwohl die Experten von Raiffeisen Capital Management moderat steigende US-Renditen erwarten, bewerten sie auch Schwellenländeranleihen weiterhin als aussichtsreich. Dabei würden sie Lokalwährungsanleihen leicht gegenüber Hartwährungsanleihen favorisieren. (Ausgabe Januar 2018) (23.01.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Das zweite Jahr in Folge schnitten die Aktienmärkte der Schwellenländer besser ab als jene der entwickelten Industrienationen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Rechne man die Dividenden ein, habe der MSCI EM-Index 2017 rund 37% zugelegt, verglichen mit ca. 20% für die entwickelten Industrienationen. Robustes Wirtschaftswachstum beziehungsweise geglückte Trendwenden nach oben, anhaltende Kapitalzuflüsse, niedrige oder fallende Zinsen, steigende Unternehmensgewinne und nicht zuletzt ein sehr schwacher US-Dollar hätten einen geradezu idealen Nährboden für kräftige Kurszuwächse gebildet. Hinzugekommen seien ein positives weltweites Risikosentiment sowie fast überall entweder niedrige oder rückläufige Teuerungsraten. Ein zentraler Faktor für die stärkere Wertentwicklung der Emerging Markets gegenüber den entwickelten Märkten dürfte die deutlich höhere Wachstumsdynamik der Unternehmensgewinne in den Schwellenländern gewesen sein.Zu den Spitzenreitern hätten asiatische Märkte gezählt, wie etwa Korea, Indien oder chinesische H-Aktien, aber auch die zentral- und osteuropäische Börsen. Türkische Aktien hätten ebenfalls sehr kräftig zugelegt, doch habe die schwache Türkische Lira für ausländische Investoren einen erheblichen Teil der Kurszuwächse wieder aufgefressen. Generell sei der Kursaufschwung vor allem von Technologieaktien und Finanzwerten getragen worden. Diese beiden Branchen würden inzwischen die Schwergewichte innerhalb der Emerging Markets Aktienindices bilden. Die Struktur der Schwellenländer-Indices sei heute eine deutlich andere als noch vor zehn oder 20 Jahren.