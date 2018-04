Linz (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang März wertet der Schweizer Franken kontinuierlich ab, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Angesichts des Handelsstreits zwischen den USA und China und der Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem Westen und Russland sei die Schwäche der als sicherer Hafen geltenden schweizerischen Währung überraschend. Einige Gründe dafür gebe es jedoch: Die erfreuliche Wirtschaftsentwicklung im Euroraum biete aktuell keine Motivation zu einer Flucht aus dem EUR in den CHF, wo die Verzinsung noch tiefer und die Aussichten auf Zinserhöhungen deutlich schlechter seien als in der Eurozone. Außerdem werde darüber spekuliert, dass vermögende Russen ihr Geld aus der Schweiz abziehen würden. Auf jeden Fall befinde sich EUR/CHF seit gestern mit über 1,19 nur knapp unter dem im Jänner 2015 aufgehobenen Mindestkurs von 1,20. (18.04.2018/ac/a/m)