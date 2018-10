Paris (www.aktiencheck.de) - Im derzeit unruhigen Fahrwasser der Märkte zeigt sich einmal mehr die Sonderstellung des Schweizer Franken; er zählt bei Investoren nach wie vor als sicherer Hafen in widrigen Situationen, so die Experten der BNP Paribas in der aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Stabiler FrankenDie eidgenössischen Währungshüter würden auch nicht müde zu betonen, bei Bedarf weiterhin am Devisenmarkt zu intervenieren. Ob das jedoch ausreichen werde, um den Franken nachhaltig zu schwächen, bleibe abzuwarten. Wahrscheinlicher erscheine aktuell ein recht stabiler Franken. Denn die Wirtschaft der Eidgenossen brumme und die politische Lage mit Italien, Brexit und Handelsstreit dürfte noch eine Weile für Verunsicherung sorgen. Ein Umfeld, in dem vor allem sichere Häfen gefragt seien. (Ausgabe vom 26.10.2018) (29.10.2018/ac/a/m)