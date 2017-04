XETRA-Aktienkurs Schweizer Electronic-Aktie:

Kurzprofil Schweizer Electronic AG:



Die Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) ist ein globales "best-in-class"-Technologieunternehmen für die Herstellung von hochwertigen Leiterplatten und innovativen Lösungen und Dienstleistungen für Automobil-, Solar-, Industrie- und Luftfahrtelektronik. Basierend auf anerkannter Technologie- und Beratungskompetenz adressieren Produkte und Lösungen von Schweizer zentrale Herausforderungen im Bereich Leistungselektronik, Einbett-Technologie und Kostenreduktion und zeichnen sich durch energie- und umweltschonende Eigenschaften aus.



Das Unternehmen bietet in seinem Geschäftsfeld Electronic zusammen mit seinen Partnern Elekonta Marek GmbH & Co.KG, Meiko Electronics Co. Ltd. und WUS Printed Circuit Co., Ltd. kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an und beschäftigt in diesem Netzwerk insgesamt über 20.000 Mitarbeiter in Deutschland, Japan, China und Vietnam.



Mit 758 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Schweizer im Geschäftsjahr 2014 (Ende Dezember) einen Umsatz von 110,2 Millionen Euro. Das im Jahr 1849 gegründete und von Familienmitgliedern geführte Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt notiert. (10.04.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schweizer Electronic-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Schweizer Electronic AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).Schweizer Electronic habe am vergangenen Freitag vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorgelegt. Die Erlöse hätten mit 116,1 Mio. Euro auf Vorjahresniveau gelegen und nahezu exakt den Erwartungen (MONe: 116,0 Mio. Euro) entsprochen. Die Guidance (stabiles Umsatzniveau) sei damit erfüllt worden. Für Q4 impliziere dies ein Umsatzwachstum von rund 6,6%, was der Analyst auf eine starke Entwicklung im Automobilgeschäft zurückführe. Zudem dürfte der asiatische Fertigungsverbund mit Meiko in China einen erhöhten Umsatzbeitrag geliefert haben.Das EBITDA sei dagegen mit 9,5 Mio. Euro schwächer ausgefallen als angenommen (MONe: 10,4 Mio. Euro) und habe mit einer EBITDA-Marge von 8,2% die avisierte Spanne (9 bis 10%, MONe: 9,0%) verfehlt. Damit sei das Margenniveau im Schlussquartal deutlich hinter den ersten neun Monaten zurückgeblieben (EBITDA-Marge Q4: 6,9% vs. 9M: 8,6%). Die Gründe hierfür seien u.a. höhere Ramp-Up-Kosten durch Produktneuanläufe sowie überproportional gestiegene Personalkosten aufgrund der begrenzten Fertigungskapazität am Stammsitz Schramberg. Darüber hinaus hätten umfangreiche Investitionen in Höhe von 8,8 Mio. Euro für neue Produktionstechnologien zu erhöhten Abschreibungen geführt. Das EBIT sei daher signifikant auf 1,8 Mio. Euro zurückgegangen.Trotz des gesunkenen Jahresüberschusses in Höhe von 0,6 Mio. Euro (Vj.: 1,5 Mio. Euro) entspreche der Dividendenvorschlag mit 0,65 Euro je Aktie der Erwartung. Auf dem aktuellen Kursniveau ergebe sich daraus eine attraktive Dividendenrendite von rund 3,0%. Die Hauptversammlung finde am 07. Juli statt. Bezogen auf das nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB ermittelte Nettoergebnis liege die Ausschüttungsquote bei rund 50%.Die Kaufempfehlung und das Kursziel von 25,00 Euro für die Schweizer Electronic-Aktie werden bestätigt, so Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 10.04.2017)Börsenplätze Schweizer Electronic-Aktie: