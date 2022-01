Und der SMI sei rein charttechnisch in einer entscheidenden Phase. Kurzer Rückblick: Nachdem der Schweizer Leitindex am 18. November ein Rekordhoch bei etwa 12.635 Punkten habe erreichen können, sei es im Anschluss bis auf 12.055 Punkte heruntergegangen. Das habe jedoch kein charttechnisches Problem dargestellt, da der übergeordnete, im November 2020 begonnene, Aufwärtstrend weiterhin intakt gewesen sei - und aktuell im Bereich zwischen 12.020 und 12.030 Punkte verlaufe.



Von da aus sei es steil nach oben gegangen und am 4. Januar 2022 habe der SMI seinen bisherigen Rekordwert in Form eines Verlaufshochs bei 13.001 Punkten markiert. Mit dem jüngsten Rutsch bis in den Bereich des langfristigen Aufwärtstrends bei 12.020 bis 12.030 Punkten sei die Welt derzeit (gerade) noch in Ordnung.



Der SMI verliere am Montag rund 1,8 Prozent und notiere bei 12.020 Punkten.



Der SMI sei in einer gefährlichen Lage. Halte auf Schlusskurs-Basis weder die Unterstützung bei 12.050 noch der Support im Bereich der 12.000er-Marke, würden weitere Abgaben bis in den Bereich von 11.800 Punkten drohen. Das Chartbild würde sich erst wieder vollends aufhellen, wenn der Index das November-Hoch bei etwa 12.635 überwinden könne. (24.01.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) (SIN: CH0009980894, WKN: 969000) präsentiert sich zum Start in die neue Woche erneut von seiner schlechten Seite, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bereits die ersten drei Wochen des neuen Jahres sei es für den dortigen Leitindex alles andere als rund gelaufen. Dabei habe der SMI am ersten Handelstag 2022 noch einen neuen Bestwert markiert. Drohe jetzt weiteres Ungemach?