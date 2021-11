Wie Roche in einer separaten Mitteilung schreibe, sei der geplante Rückkauf der Aktien vom Verwaltungsrat genehmigt worden und werde mit Fremdmitteln finanziert. Als Ergebnis der Transaktion finde eine Gewinnverdichtung für alle Aktionäre und Genussschein-Inhaber (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) von Roche statt. Gleichzeitig plane Roche für den 26. November eine außerordentliche Generalversammlung. Sie solle eine Kapitalherabsetzung genehmigen, in deren Zuge man die von Novartis zurückgekauften Aktien vernichte, wie Roche weiter mitgeteilt habe.



Im Rahmen der Transaktion werde der Free Float der Roche-Aktien dann von derzeit 16,6 auf 24,9% steigen. Dies ermögliche laut Roche die Aufnahme der Aktien in den Swiss Performance Index (SPI) sowie allenfalls weitere Indices. Gleichzeitig erfolge durch die Transaktion kein Kontrollwechsel, da der Aktionärspool der Gründerfamilien schon bisher die Mehrheit der Stimmrechte gehalten habe. Allerdings erhöhe sich dieser nun auf etwa 67,5% von zuvor 50,1%.



Die Aktie von Roche könne am heutigen Donnerstag kräftig zulegen. Sie gewinne um die Mittagszeit 2,4% auf 377,40 CHF und notiere damit nur knapp unter dem am Vormittag bei 378,95 CHF markierten neuen Allzeithoch. Auch die Aktie von Novartis könne zulegen. Sie gewinne 0,6% auf 76,93 CHF. Beide Werte würden auch zu den Top-Dividendenzahlern (Rendite Roche: 2,5%; Rendite Novartis: 4,2%) gehören.



