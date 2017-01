Aarau (www.aktiencheck.de) - Erfreulicherweise konnte sich die Schweizerische (Export­)Wirtschaft vom nun schon seit Anfang 2015 anhaltenden Franken­Schock im Verlaufe des Jahres 2016 sukzessive lösen, so die Analysten der Aargauischen Kantonalbank.Die Exporttätigkeit als wichtiges Wachstumsstandbein sei wieder deutlich ausgeweitet worden. Dies habe insbesondere zum Jahresende zu einer spürbaren Verbesserung der Stimmung bei den inländischen Unternehmungen geführt. So sei bspw. der schweizerische Einkaufsmanager­Index (PMI) im November auf 56,6 Punkte gestiegen, ein Wert, der normalerweise nur in Boomphasen erreicht werde. Dank eines erwarteten starken Schlussquartals 2016 dürfte das Wachstum des Bruttoinlandprodukts im vergangenen Jahr bei erfreulichen 1,3% liegen.Dennoch gebe es keinen Grund, ein pessimistisches Bild für die Konjunkturlage in der Schweiz zu zeichnen. Die Konjunktur zeige sich intakt, dürfte aber kaum über dem Potenzialwachstum wachsen. So würden die Analysten für das Jahr 2017 ein leicht höheres reales BIP­Wachstum von rund 1,6% erwarten, welches sich in der Folge weiter beschleunigen werde. Die Prognoserisiken lägen derzeit eher auf der positiven Seite. Sollte sich die aktuell nach wie vor pessimistische Konsumentenstimmung in nächster Zeit spürbar verbessern, lägen auch Wachstumswerte gegen 2% im Bereich des Möglichen. (Investment Strategie 1. Quartal 2017) (11.01.2017/ac/a/m)