Hannover (www.aktiencheck.de) - Bei der aktuellen Wirtschaftsentwicklung überrascht es wenig, dass die Mehrheit der von Bloomberg befragten Analysten - uns inklusive - für die Schweiz nicht mehr mit einer signifikanten Leitzinswende in diesem Jahr rechnet, so die Analysten der Nord LB.Frühindikatoren und Umfragen für die Schweiz würden zu Jahresbeginn allerdings auf eine moderat positive Dynamik hindeuten - so konnte der KOF-Wert im März seine oben angeführte Talfahrt erstmals wieder beenden. Positive Signale sehe die SNB auch vonseiten der Auslandskonjunktur kommend, welche sich im Jahresverlauf trotz aller Widrigkeiten wieder festigen dürfte. Vor diesem Hintergrund rechne sie für die eidgenössische Wirtschaft mit einer Wiederbelebung des BIP-Wachstums ab dem ersten Quartal und für das Gesamtjahr mit einem Wachstum von etwa 1,5%. Jedoch würde sich die Volkswirtschaft in diesem Szenario um gut einen Prozentpunkt weniger stark entwickeln als im Vorjahr.Dennoch sehe SNB-Präsident Jordan noch keinen Grund für eine andere Geldpolitik, wie er am Rande der IWF-Frühjahrestagung in Washington Anfang April angedeutet habe. Er habe darauf verwiesen, dass die Notenbank angesichts gesunkener Wachstums- sowie Inflationsaussichten im Ausland und den damit verbundenen Erwartungen in Bezug auf die zukünftigen Leitzinsen in den wichtigsten Währungsräumen von einer schwächeren Inflationsprognose ausgehe. Zudem bestehe aktuell auch keine Gefahr, dass die Wirtschaft des Landes überhitze. Es gebe aber bei Bedarf noch Möglichkeiten für die SNB unterstützend einzugreifen. Hierzu sehe Jordan sowohl weitere Zinssenkungen als auch Interventionen am Devisenmarkt als die Mittel der Wahl an. (Ausgabe Mai 2019) (29.04.2019/ac/a/m)