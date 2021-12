Novartis sei Bestandteil des AKTIONÄR Schweiz Index. Insgesamt bündele dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Top-Titel. Dabei sorge der Pharmakonzern zusammen mit Konkurrent Roche und Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) - die drei größten Werte in der Alpenrepublik - für Stabilität und Sicherheit.



DER AKTIONÄR Schweiz Index biete Anlegern mit Weitblick und einer Affinität für den Schweizer Aktienmarkt derzeit eine gute Einstiegschance.



Hinweis: Einzelaktien aus dem Nachbarland seien an EU-Börsen seit Mitte 2019 nicht mehr handelbar - die EU habe dem Land aufgrund politischer Differenzen die Börsenäquivalenz entzogen.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis:



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen. (17.12.2021/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) geht den richtigen Weg, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Basler Pharmakonzern wolle mit dem Erlös aus dem jüngsten Verkauf seines Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF)-Anteils für 15 Mrd. USD eigene Aktien zurückkaufen. Die Transaktion solle bis Ende 2023 vollzogen sein. Novartis wolle damit "Investitionen in das Kerngeschäft mit der Rückgabe von Überschusskapital an die Aktionäre kombinieren".Auf der kommenden Generalversammlung am 4. März 2022 werde eine zusätzliche Rückkaufermächtigung i.H.v. 10 Mrd. CHF beantragt, um den Betrag zu decken, der über die im Rahmen der bestehenden Aktionärsermächtigung aus dem Jahr 2021 noch verfügbaren 8,8 Mrd. CHF hinausgehe, so Novartis. Der Aktienrückkauf werde dann auf der zweiten Handelslinie durchgeführt und solle schon in den kommenden Tagen beginnen.Anfang November habe Novartis überraschend ein Ende seines Engagements bei Roche bekannt gegeben. Novartis habe sich nach mehr als 20 Jahren in einem Schwung von seinen Roche-Inhaberaktien getrennt. Käufer sei der Roche-Konzern selbst, der für die etwa 33%-Beteiligung 20,7 Mrd. USD bezahle.