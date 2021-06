Linz (www.aktiencheck.de) - In Schweden hat die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Stefan Löfven ein Misstrauensvotum im Parlament verloren, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Es habe sich in der vergangenen Woche bereits abgezeichnet, dass Löfven, der seit 2014 regiere, wegen eines Streits um die Mietpreise vom Parlament nicht die nötige Unterstützung erhalten würde. Nun müsse Löfven entweder eine neue Koalition auf die Beine stellen, oder aber er trete zurück und in Schweden gebe es Neuwahlen. Eine Politkrise werde daraus aber nicht entstehen. Die Wirtschaftsdaten in Schweden seien robust und die Corona-Lage entspanne sich auch langsam. Auch wenn EUR/SEK (Schwedische Krone) die letzten Tage kurzfristig etwas höher notiert habe, dürften externe Faktoren wie die allgemeine Pandemie-Entwicklung oder die Geldpolitik der FED die größere Rolle spielen. (23.06.2021/ac/a/m)



