Die Bruttoanlageinvestitionen sollten nach der Schwäche 2019 einen positiven Wachstumsbeitrag leisten, der vor allem von der Bautätigkeit ausgehe. Wieder steigende Häuserpreise dürften zu mehr Baubeginnen führen, zumal in den Ballungsgebieten Schwedens nach wie vor eine große Knappheit an bezahlbarem Wohnraum herrsche.



Die Umfragewerte der schwedischen Bevölkerung zu den beabsichtigten, größeren Käufen würden seit geraumer Zeit steigen, sodass sich die Perspektive für den Einzelhandel verbessere. Nach dem jüngsten Anstieg der Arbeitslosenquote spreche die wirtschaftliche Gemengelage für eine leichte Verschlechterung am Arbeitsmarkt. Dementsprechend würden die Lohnsteigerungen mit rund 2% nur moderat ausfallen.



Die schwedische Nationalbank stelle ein Ende der Negativzinsen in Aussicht. Ein Zinsschritt erscheine möglich, da der Außenwert der Schwedenkrone historisch schwach sei. In Anbetracht des konjunkturellen Umfelds und einer Inflationsrate, die 2020 mit 1,5% unter dem Ziel von 2% bleibe, werde die Riksbank aber keinen echten Zinserhöhungszyklus beginnen. (Ausgabe vom 04.12.2019) (06.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die schwedische Konjunktur kam 2019 durch einen schwachen Konsum und gesunkene Investitionen aus dem Tritt, so die Analysten der Helaba im Jahresausblick "Märkte und Trends 2020".Wenngleich auch die Dynamik bei den Nettoexporten nachgelassen habe, hätten diese das Wachstum merklich gestützt. In den ersten Monaten kommenden Jahres dürfte die Konjunktur noch etwas wackelig erscheinen, bevor Schweden auf der Konjunkturbühne wieder an Attraktivität gewinne. Mit einem Wirtschaftswachstum von 1,7% könne das Land 2020 im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine ansehnliche Performance erzielen. Dazu würden eine Entspannung im Handelskonflikt sowie eine Stimmungsverbesserung bei den Konsumenten und in der Industrie beitragen. Die Exporte seien 2020 erneut ein Pfeiler des Wachstums.