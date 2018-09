Auch der amerikanische Halbleiter-Riese Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) sei in die Abwärtsbewegung geraten und habe im gestrigen Handel bei -2,5% geschlossen. Nachdem Broadcom aber nach Börsenschluss gute Quartalszahlen und einen ermutigenden Ausblick vorgelegt habe, habe der Titel im nachbörslichen Handel bei rund +3,7% notiert.



Auch der französische Triebwerkshersteller Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (+6,4%) habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt und den Ausblick erhöht. Kommende Woche würden am Mittwoch Hermes (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670, Ticker-Symbol: HMI) und am Donnerstag Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) und Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) ihre Quartalszahlen präsentieren.



Ein möglicher Börsegang von Knorr-Bremse könnte noch dieses oder nächstes Monat stattfinden. (07.09.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Ein schwächerer Sektorausblick machte sich gestern bei Halbleiterherstellern breit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zu den Verlierern reihten sich beispielsweise Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) (-2,4%), ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) (-1,9%), Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) (-1,5%), ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) (austria micro systems; -1,5%), KLA-Tencor (ISIN: US4824801009, WKN: 865884, Ticker-Symbol: KLA) (-9,7%) sowie Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) (-9,9%). Preisdruck, ein schwächerer Smartphone-Absatz und höhere Lagerbestände sollten sich negativ auswirken.