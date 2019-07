Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Schwäche der deutschen Industrie setzt sich fort, so die Analysten von Postbank Research.



Wie das Statistische Bundesamt heute Morgen bekanntgegeben habe, seien die Auftragseingänge im Mai um 2,2% gegenüber dem Vormonat gesunken. Der Rückgang sei damit deutlich stärker ausgefallen als im Vorfeld erwartet. Die Revision des April-Werts von +0,3% auf +0,4% sei da nur ein schwacher Trost. Die Vorjahresrate sei im Mai auf -8,6% gesunken - der schlechteste Wert seit 2009 und ein weiteres klares Rezessionssignal für die deutsche Industrie. Ein kleiner Hoffnungsschimmer sei, dass die Aufträge aus dem Inland zum ersten Mal überhaupt in diesem Jahr im Vormonatsvergleich ein Plus hätten verbuchen können. Für ernsthafte Hoffnungen auf eine Stabilisierung der deutschen Industrie sei dies aber auch angesichts der weiterhin Kontraktion signalisierenden Sentimentindikatoren viel zu wenig.



Nach einem kräftigen Stellenaufbau in Höhe von revidiert 224 Tsd. im April sei die Anzahl der neugeschaffenen Stellen am US-Arbeitsmarkt im Mai mit 75 Tsd. deutlich geringer ausgefallen. Auch wenn dieses Ergebnis zu einem gewissen Grad als Gegenbewegung zu dem deutlicheren Anstieg im Vormonat zu interpretieren sei, deute sich insgesamt eine Abschwächung der Beschäftigungsdynamik am US-Arbeitsmarkt an. Seit Jahresbeginn habe sich der Stellenaufbau im Monatsdurchschnitt auf 164 Tsd. belaufen, nachdem dieser 2018 im Mittel noch bei 223 Tsd. gelegen habe. Zwar würden die Analysten von Postbank Research für Juni wieder mit einem höheren Stellenplus in Höhe von 160 Tsd. rechnen. Die tendenziell nachlassende Nachfrage nach Arbeitskräften in den USA dürfte sich somit aber insgesamt bestätigen. Die US-Arbeitslosenquote sollte mit diesem Ergebnis bei 3,6% verharren. Mit Blick auf die zukünftige Gangart der US-Notenbank dürfte die Situation am Arbeitsmarkt weiterhin unter besonderer Beobachtung stehen. Sollte sich die Abschwächung der Dynamik fortsetzen und der Lohndruck nicht zunehmen, dürfte dies die Erwartungen bekräftigen, dass die FED in absehbarer Zeit ihren Leitzins senken werde. Die Rufe nach einer baldigen geldpolitischen Lockerung, mit der einem konjunkturellen Abschwung begegnet werden solle, dürften (noch) lauter werden. (05.07.2019/ac/a/m)



