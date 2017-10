Wien (www.aktiencheck.de) - Während der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) nahezu unverändert den gestrigen Handelstag beendete, verbuchten der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ein leichtes Minus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Zu verdanken gewesen sei das schwache Sentiment den aufkommenden Gerüchten in Bezug auf die US-Steuerreform: Demzufolge solle das US-Repräsentantenhaus die Steuersenkungen für Unternehmen in mehreren Schritten über einen Zeitraum von 5 Jahren prüfen. Abgesehen von den in dieser Woche erwarteten Unternehmensergebnissen würden die Marktteilnehmer ihr Augenmerk auf die Formulierungen der im Anschluss der FOMC-Zinsentscheidung veröffentlichten Stellungnahme am Mittwoch legen.



Währenddessen hätten die Ölpreise der Sorten Brent und WTI nach den zuletzt starken Kursanstiegen weiter zulegen können. Am Markt herrsche die Hoffnung, dass das Erdölkartell OPEC seine preisstützenden Maßnahmen Ende November weiter verlängern werde. Auch Gold habe wieder leicht in Richtung Norden tendiert. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden eine weitgehend unveränderte Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten erwarten. (31.10.2017/ac/a/m)





