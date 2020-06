Für Hoffnungsschimmer hätten auch konjunkturelle Frühindikatoren wie die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe oder auch der ifo-Index gesorgt. Diese hätten sich sowohl in Amerika als auch in Europa von ihren Tiefständen erholen können. Es lasse sich dennoch insgesamt festhalten, dass die Wirtschaft nach wie vor schwach sei. Erste Hoffnungsanzeichen seien aber zu erkennen: Die bereits umgesetzten und geplanten weltweiten Lockerungsmaßnahmen dürften in den kommenden Monaten für ein positives Wirtschaftswachstum sorgen.



Es würden allerdings Risiken bestehen bleiben, insbesondere die Gefahr einer zweiten Ansteckungswelle sowie eine Eskalation des Konfliktes zwischen China und USA. Nicht zu unterschätzen seien auch Zweitrundeneffekte wie mögliche Unternehmenskonkurse und langfristig erhöhte Arbeitslosigkeit. Ob die expansive Geld- und Fiskalpolitik dies verhindern könnten, müsse sich erst noch herausstellen. Ökonomisch positiv würden die Analysten die Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern sehen. Bisher sei es nicht zu einer zweiten großen Infektionswelle gekommen. Sollten die ergriffenen Vorbeugungsmaßnahmen (Maskenpflicht etc.) bereits ausreichen, um die Neuinfektionen dauerhaft niedrig zu halten, könnte die konjunkturelle Erholung durchaus kräftiger ausfallen. Ein wirksames Medikament oder ein Impfstoff gegen Covid-19 würde die Wirtschaft zusätzlich stützen.



Die Anleger würden sich von jeglichen Risiken nicht aus der Ruhe bringen lassen und fleißig Aktien kaufen. Sehr groß sei das Vertrauen in die Notenbanken und die Hoffnung auf einen kräftigen Wirtschaftsaufschwung mit milliardenschweren Konjunkturprogrammen. Während die Mehrzahl der Volkswirte eine U-förmige Erholung der Wirtschaft erwarten würden, würden die Aktienmärkte aktuell einen schnellen wirtschaftlichen Aufschwung spielen.



Steigende Aktienkurse und fallende Unternehmensgewinne hätten dazu geführt, dass die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGVs) vieler Aktienindices deutlich höher lägen als im historischen Durchschnitt und auch höher als vor der Corona-Krise. Das KGV des amerikanischen Aktienindex S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei sogar in Regionen gestiegen, die letztmalig zu Zeiten der Technologieblase registriert worden seien. Zwar könnten höhere Kurs-Gewinn-Verhältnisse zum Teil mit der expansiven Geldpolitik und den damit verbundenen niedrigeren Zinsen gerechtfertigt werden, dennoch zeige die KGV-Ausweitung, dass die Anleger bezüglich eines Wirtschaftsaufschwunges schon sehr optimistisch seien.



Auch wenn die Bewertungen in vielen Aktienmärkten bereits ambitioniert seien, hätten sich aus Sicht der Analysten die Aussichten für europäische Aktien aufgehellt. Vor allem die jüngsten Vorschläge der Europäischen Kommission für eine Erhöhung des EU-Haushalts und einen Wiederaufbauplan in Höhe von 750 Milliarden Euro sowie das milliardenschwere deutsche Konjunkturpaket seien aus ihrer Sicht ein wichtiger Schritt, um die europäische Wirtschaft zu unterstützen. Zwar sei der Wiederaufbauplan noch keine beschlossene Sache, und die Verhandlungen zwischen den einzelnen europäischen Ländern würden schwierig verlaufen, aber letztendlich würden die Analysten denken, dass sich die Länder zum Wohle von Europa einigen könnten.



Und dann wäre da noch die europäische Notenbank EZB, die ihr Wertpapier-Kaufprogramm um 600 Mrd. Euro auf 1,35 Billionen Euro ausweite und bis mindestens Juni 2021 verlängert habe. Trotz aller Euphorie über diese Maßnahmen sollten die Risiken nicht außer Acht gelassen werden. Eine starke und schnelle Konjunkturerholung sei keine ausgemachte Sache. Aktuell regiere jedoch das Motto "Die Flut hebt alle Boote" an den Kapitalmärkten. (05.06.2020/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Weder die Spannungen zwischen Amerika und China noch die gewaltsamen Unruhen in den USA scheinen die Anleger derzeit zu verunsichern, so Sören Wiedau, CEFA der Weberbank.Selbst die Drohung von Donald Trump, den gewalttätigen Protesten mit dem Militär begegnen zu wollen, noch der gestoppte Kauf von amerikanischen Agrarprodukten durch China lasse die Aktienbörsen kalt. Wie passe das zusammen? Würden alle Risiken durch die Hoffnungen auf eine baldige Besserung der konjunkturellen Lage und den fiskal- und geldpolitischen Stützungsmaßnahmen ausgeblendet?Die meisten Wirtschaftsindikatoren würden nach wie vor ein düsteres Bild zeichnen: So sei das Bruttoinlandsprodukt für die USA im ersten Quartal nochmals nach unten angepasst worden. Vor allem der Dienstleistungsbereich und damit die wirtschaftliche Wachstumsstütze der letzten Jahre sei hart getroffen worden. Auch die US-Konsumausgaben seien aufgrund der Geschäftsschließungen und Ausgangsbeschränkungen gegenüber dem Vormonat stark zurückgegangen. Für das zweite Quartal müsse sogar mit einem noch stärkeren Wachstumseinbruch in den USA gerechnet werden.So seien vom US-Arbeitsmarkt erstmals wieder etwas erfreulichere Signale gekommen: Die Zahl der Personen, die Arbeitslosenunterstützung erhalten würden, seien zum ersten Mal seit Februar zurückgegangen, und auch die neuen wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe seien weiter rückläufig gewesen. Die Daten würden darauf hindeuten, dass sich die Entlassungen weiter verlangsamen und die Arbeitnehmer dank der Anfang Mai angelaufenen Öffnung der Wirtschaft wieder vermehrt an ihre Arbeitsplätze zurückkehren würden.