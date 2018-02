Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold gibt weiter nach und rutscht unter 1.340 USD je Feinunze, da der US-Dollar wieder etwas aufwertet, so die Analysten der Commerzbank.



Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen steige ebenfalls leicht an, was wohl ein weiterer Belastungsfaktor für den Goldpreis sei. Gold in Euro halte sich etwas besser bei gut 1.080 EUR je Feinunze. Silber werde von Gold mit nach unten gezogen und verliere überproportional. Das Gold/Silber-Verhältnis steige entsprechend auf über 81, der höchste Stand seit April 2016. Die Schwäche von Silber sei für die Analysten der Commerzbank angesichts der festen Industriemetallpreise nicht nachvollziehbar. Platin und Palladium würden im Einklang mit Gold nachgeben, wobei Platin zeitweise wieder unter 1.000 USD je Feinunze falle.



Die Schweiz habe Daten der Zollbehörde zufolge im Januar nur etwas mehr als 107 Tonnen Gold exportiert. Allerdings seien auch letztes Jahr nur kleinere Mengen Gold in den ersten beiden Monaten ausgeführt worden. Die Exporte nach China und Hongkong hätten dabei im Jahresvergleich deutlich um 70% auf zusammen 66 Tonnen angezogen, was die Analysten der Commerzbank auf eine höhere Goldnachfrage im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes zurückführen würden. Dagegen seien die Ausfuhren nach Indien im Januar mit gut 14 Tonnen nur noch etwa halb so hoch wie im Vorjahr gewesen. Letzte Woche habe bereits das indische Handelsministerium von einem deutlichen Rückgang der Goldimporte im Januar berichtet. Auch Thomson Reuters GFMS habe von einer schwachen indischen Goldnachfrage gesprochen. (20.02.2018/ac/a/m)





