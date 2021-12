5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



Börsenplätze Schoeller-Bleckmann-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Schoeller-Bleckmann-Aktie:

33,05 EUR +1,07% (10.12.2021, 16:42)



Wiener Börse-Aktienkurs Schoeller-Bleckmann-Aktie:

33,05 EUR +0,76% (10.12.2021, 17:29)



ISIN Schoeller-Bleckmann-Aktie:

AT0000946652



WKN Schoeller-Bleckmann-Aktie:

907391



Ticker-Symbol Schoeller-Bleckmann-Aktie:

SLL



Wiener Börse-Symbol Schoeller-Bleckmann-Aktie:

SBO



Kurzprofil Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG:



Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) ist führender Anbieter von Werkzeugen und Equipment für Anwendungen im Bereich direktionaler Bohrungen sowie Well Completion und der weltweite Marktführer in der Fertigung von Hochpräzisionskomponenten aus nicht magnetisierbaren Stählen. Das Angebot reicht von kundenspezifischen komplexen Komponenten für die Oilfield Service-Industrie bis hin zu einer Auswahl an hocheffizienten Lösungen und Produkten für die Öl- und Gasindustrie. SBO beschäftigte per 31. Dezember 2020 weltweit 1.131 Mitarbeiter (31. Dezember 2019: 1.535), davon in Ternitz/Österreich 353 und in Nordamerika (inkl. Mexiko) 464. (10.12.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Schoeller-Bleckmann-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wiener Börse-Symbol: SBO) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Die Analysten der RBI würden davon ausgehen, dass die gestiegene Anzahl an Bohrtürmen in den USA (+75% im Jahresvergleich) zu einer höheren Rohölproduktion in den Jahren 2022-23e führen und sich positiv auf die Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen und -ausrüstung auswirken werde. Diese Einschätzung werde auch durch das erwartete Umsatzwachstum von 20% in Nordamerika gestützt, welches von den beiden Ölfeldservice-Schwergewichten Halliburton und Schlumberger prognostiziert werde.Die geringen Investitionen in die Ölfeldentwicklung in den letzten Jahren in Verbindung mit einem angespannteren Ölmarkt dürften die Ölförderer dazu veranlassen, kurz- bis mittelfristig höhere Investitionen zu tätigen, insbesondere in den OPEC+ Ländern. Auch die Zahl der internationalen Bohrinseln, welche im Jahresvergleich um 20% zugelegt habe, müsste weiter steigen, um eine allmähliche Erholung der OPEC+ -Fördermenge zu stützen. Daher würden die Analysten der RBI für Ölfeldserviceunternehmen mittelfristig ein günstigeres Marktumfeld erwarten.Trotz einer stetigen Umsatzerholung in den letzten drei Quartalen würden die Analysten der RBI für das vierte Quartal von einem stagnierenden Umsatz im Quartalsvergleich ausgehen. Da die weltweiten Explorations- und Produktionsausgaben im nächsten Jahr voraussichtlich nur mäßig wachsen würden, seien die Analysten der RBI hinsichtlich des Umsatzanstiegs für 2022 etwas vorsichtiger geworden und würden mit einem langsameren Wachstum in beiden Geschäftssegmenten rechnen. Die EBITDA-Marge sollte im nächsten Jahr von einem schwächeren Euro und einer besseren Preisgestaltung profitieren.Die Analysten der RBI würden ihre Empfehlung von "Halten" auf "Kauf" ändern und das Kursziel von EUR 38 auf EUR 40 erhöhen, aufgrund der erwarteten verstärkten Förderaktivitäten in den Jahren 2022-23e, die durch einen angespannten Ölmarkt und moderat höheren Investitionsausgaben im Jahresvergleich unterstützt würden. SBO sollte in der Lage sein, von einem erwarteten Anstieg der Ölproduktion in den USA und höheren Investitionen außerhalb Nordamerikas zu profitieren. Nach einem stagnierenden Umsatz in diesem Jahr würden die Analysten der RBI für 2022e einen Anstieg des Umsatzes um mehr als 20% erwarten, was auch zu einer Verbesserung der EBITDA-Marge auf 23% (von 19%) führen sollte. Auch der schwächere Euro gegenüber dem US-Dollar sollte sich positiv auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung auswirken.Das Management habe noch keine Angaben bezüglich einer langfristigen Entwicklungsstrategie, welche eine zukünftige Dekarbonisierung der Öl- und Gasindustrie berücksichtigen müsse, gemacht. Jedoch seien die Analysten der RBI zuversichtlich, dass SBO dank seiner starken Bilanz (ca. EUR 300 Mio. an Liquidität) und erwiesenen Kompetenz anorganisch zu wachsen, in der Lage sei, das Engagement in umweltfreundlichen Geschäftsfeldern zu erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.