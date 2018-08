Xetra-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

68,96 EUR +0,12% (01.08.2018, 11:28)



Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

69,10 EUR +0,38% (01.08.2018, 12:19)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (01.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) von 82 Euro auf 78 Euro.Der Umsatz für das Q2/2018 sei erneut stark von Währungseffekten belastet gewesen, habe aber dennoch die Analystenerwartung übertroffen. Als positiv erachte Diermeier, dass Schneider Electric in allen Bereichen und Regionen auf organischer Basis ein Erlöswachstum (>3% y/y) habe erzielen können. Trotz Anstiegen sei die Ergebnisentwicklung in H1/2018 dagegen hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben. Zudem habe sich hier kein einheitliches Bild hinsichtlich der Bereiche ergeben. Der Ausblick für 2018 sei teilweise erneut angehoben worden (u.a. Umsatz, bereinigtes EBITDA). Die Währungsbelastungen sollten spürbar nachlassen. Das Aktienrückkaufprogramm, das zur "Halbzeit" noch nicht zur Hälfte ausgenutzt worden sei (per Ende Q2/2018: ca. 335 Mio. Euro von ca. 1 Mrd. Euro bis Mitte 2019), sollte nach Ansicht des Analysten den Aktienkurs stützen.Unser Rating für die Schneider Electric-Aktie lautet unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Gemengelage sowie auf des aktuellen Bewertungsniveaus (u.a. KGV 2019e: 14,9; Dividendenrendite 2018e: 3,3%) unverändert "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 01.08.2018)Börsenplätze Schneider Electric-Aktie: