Börsenplätze Schneider Electric-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

84,70 EUR +2,05% (28.04.2020, 12:36)



Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

85,66 EUR +3,20% (28.04.2020, 14:39)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (28.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) von 96,00 Euro auf 89,00 Euro.Der Umsatz für das Q1/2020 habe sowohl unter der Analystenprognose als auch unter dem Marktkonsens gelegen. Beide Bereiche, Energiemanagement (-7,5% y/y) und Industrieautomation (-7,7% y/y), hätten deutliche Umsatzrückgänge verzeichnet. Ausschlaggebend sei der Umsatzeinbruch in der Region Asien-Pazifik und dort vor allem in China infolge der Covid-19-Pandemie gewesen.Für das laufende Geschäftsjahr sei kein Ausblick gegeben worden (ursprüngliche Guidance sei am 23.03. zurückgezogen worden). Zudem sei das Aktienrückkaufprogramm (2019-2021; Volumen: 1,5 bis 2,0 Mrd. Euro; zu rund 18% ausgeschöpft bezogen auf den Mittelwert) ausgesetzt worden. Das Margenziel für 2021 (bereinigte EBITA-Marge: ca. +200 Basispunkte ggü. 2018) dürfte aus heutiger Sicht nach Meinung des Analysten nur noch schwer erreichbar sein. Aus seiner Sicht sei Schneider Electric jedoch sowohl produktseitig als auch regional sehr gut aufgestellt und diversifiziert.Armer habe seine Ergebnisprognosen für 2020 (u.a. berichtetes EPS: 3,65 (alt: 5,06) Euro; bereinigtes EPS: 4,40 (alt: 5,54) Euro) und 2021 (u.a. berichtetes EPS: 4,76 (alt: 5,74) Euro; bereinigtes EPS: 5,38 (alt: 6,07) Euro) reduziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link